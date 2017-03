17 NORSKE RESTAURANTER FEIRER FRANSK GASTRONOMI 21.MARS

17 norske restauranter deltar tirsdag 21. mars i Goût de France, som er et verdensomspennende arrangement for å hedre fransk kokkekunst og gastronomi. Restaurantene tilbyr en fire/fem-retters meny inspirert av fransk kokkekunst, i harmoni med lokale råvarer og tradisjoner.

Goût de France har vokst i størrelse siden det ble lansert i 2014 av Det franske utenriksdepartementet, i samarbeid med stjernekokken Alain Ducasse. I år deltar over 2000 kokker fra fem kontinenter i denne verdensomspennende operasjonen, som ligger an til å bli et fast gastronomisk innslag i mars måned.

Arrangementet er inspirert av den franske mesterkokken August Escoffiers (1846-1935) initiativ fra 1912, som lanserte «les Dîners d’Epicure»: den samme menyen, servert på den samme datoen i byer rundt om i verden, for så mange gjester som mulig.

Den franske ambassaden er svært glad for at 17 restauranter, fra Svalbard til Oslo, er plukket ut til å delta i Norge. Nytt av året er at elever ved mat- og restaurantfag er velkommen til å delta. Trysil og Rå videregående er iår med for første gang for å hedre fransk gastronomi.

Norske deltagere

OSLO: A l’Aise, Ett bord, Klosteret, L’Ardoise, Grefsenkollen, Frognerseteren, Gael

KRISTIANSAND: Le Monde restaurant

TROMSØ: Restaurant Smak

ARENDAL: Steenhuset

TRONDHEIM: To Rom og Kjøkken

SKIEN: Jacob & Gabriel Folkegourmet

SANDNES: Charles & De

SANDEFJORD: Smak Brasseri

LONGYEARBYEN: Huset

BORKENES: Rå videregående skole

TRYSIL: Trysil videregående skole