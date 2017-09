3 STJERNERS MICHELIN-KOKK SKRUR NED SKILTET

Den franske stjernekokken Sebastien Bras orker ikke presset som følger med å opprettholde de tre Michelin-stjernene restauranten hans har. Nå ber han om å bli droppet i neste Michelin-guide.

Restauranten Le Suquet, som ligger i Laguiole i Syd-Frankrike, har hatt tre stjerner i Guide Michelin siden 1999.

Nå orker ikke Bras mer av stjernetilværelsen og går til det uvanlige skrittet å be om å bli utelatt fra neste utgave av matguiden, skriver NRK.no

Til tross for at Michelin-anerkjennelsen har vært svært tilfredsstillende, innebærer det også et enormt press å opprettholde stjernenivået på hver eneste tallerken, sier Bras.

– Det blir gjennomført uanmeldte kontroller to eller tre ganger årlig, og du vet aldri når det skjer. Hver eneste rett vi serverer, kan være akkurat den som blir bedømt. Det betyr at en av de 500 rettene som blir servert fra kjøkkenet vårt hver dag, potensielt kan bli gjenstand for kontroll, sier han til AFP.

Han vil i stedet fokusere på å lage gourmetmat til restaurantens gjester fremfor mulige Michelin-inspektører.

– Kanskje jeg blir mindre berømt fremover, men det lever jeg godt med. Jeg vil fortsette å forsøke å imponere gjestene, uten å måtte tenke på om det jeg lager, vil falle i smak hos Michelin-inspektørene, sier Bras.

Ifølge Guide Michelin er dette første gang en fransk kokk har bedt om å bli utelatt fra den verdenskjente matguiden basert på denne begrunnelsen.