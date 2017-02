64 KOKK- OG SERVITØRTALENTER TIL NM I STAVANGER

64 kokk- og servitørlærlinger fra hele landet skal i helgen konkurrere under NM i Stavanger. Norgescup for kokk- og servitørlærlinger, som i år arrangeres for 30. gang, starter med innledende konkurranser fredag og avsluttes med finale og bankett lørdag kveld. Jåttå videregående skole er konkurransearena, mens finalen og banketten finner sted på Scandic Stavanger Forus Hotel.

42 kokkelærlinger og 22 servitørlærlinger fordelt på 32 tomannslag deltar i helgens mesterskap.

De representerer lærebedrifter fra hele landet, som Thon Hotel Nordlys i Bodø, Credo Restaurant & Bistro i Trondheim, Bekkjarvik Gjestgiveri i Austevoll, Statholdergaarden i Oslo og Smag & Behag i Grimstad.

Kveite og sjokolade

Lærlingene skal lage mat med tildelte råvarer og servere maten til gjester. De blir målt på tid, kvalitet, gjennomføring og smak. Årets ingredienser er Sterling-kveite, Smaalenene-kylling, sjømat fra Lerøy, smør og kremfløte fra Tine, Valrhona-sjokolade og jordskokk fra Bama.

Ett kokkelag og ett servitørlag går videre til Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger, som arrangeres i Helsinki 21. og 22. april.

Gode jobbmuligheter

Det er Kokkenes Mesterlaug Rogaland som arrangerer norgesmesterskapet for Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL). NHO Reiseliv, som organiserer nærmere 3000 reiselivsbedrifter landet rundt, er med som samarbeidspartner.

– Vårt mål er å inspirere flest mulig ungdommer til å bli kokk- og reiselivsinteressert, og få dem til å tørre å satse på reiseliv. Å bli kokk og servitør kan også være en fin inngang til å drive en egen bedrift, der man kombinerer mat, opplevelser og overnatting, i et marked som har økende interesse, ikke minst fra utenlandske gjester, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Å ha valgt å bli kokk – eller servitørlærling er å satse på en bransje i vekst, en bransje der du helt sikkert vil klare å skaffe deg jobb hvis du har levert en innsats i studiene, sier Krohn Devold.

Heies frem av toppkokker

Over 50 kokker jobber på dugnad under Norgecup i Stavanger. Flere kjente kokker kommer for å heie frem talentene, blant dem Jørn Lie, Daniel Rouge Madsen og Bocuse d’Or-sølvvinner Christopher W. Davidsen.

– Det er kjempeviktig at lærlingene får møte sine forbilder. Vi gleder oss til å se talentene markere seg, mange av dem vil vi nok høre mer til i fremtiden, sier prosjektlederne Anita Løyning og Frode Selvaag i arrangementskomiteen til Norgescup.

Parallelt med norgesmesterskapet for lærlinger pågår TINE Matcup, som er en tilsvarende konkurranse for elever på matfag, som er i sitt andre år på videregående skole.

– Elevene får prøve ut sitt konkurranseinstinkt og kjenne på hva det innebærer. Målet er å motivere dem til å satse videre, sier Løyning og Selvaag.

Foto: Tommy Ellingsen