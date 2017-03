AALAN GÅRD – ÅRETS GULLHANE

Aalan Gård ble vinner av den nyetablerte prisen, Årets GullHane, under HANENs jubileumslandsmøte på Gloppen Hotell. – Jeg er utrolig stolt over at vi har vunnet denne prisen, og takknemlig for anerkjennelsen av arbeidet familien har lagt ned for å komme dit vi er i dag, sier Lene-Mari Åland i Aalan Gård.

I anledning sitt 20-årsjubileum har HANEN (næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge) etablert den årlige prisen som en påskjønnelse til et medlem som har utmerket seg positivt i forhold til organisasjonens kjerneverdier; kultur, bærekraft, omtanke og opplevelser. Aalan Gård gikk av med seieren blant organisasjonens nærmere 500 medlemsbedrifter, og er en familiebedrift hvor gjestene kan oppleve et mangfoldig gårdsbruk med osteproduksjon, urtehage og forskjellige dyr.

– Juryen har hatt en svært krevende oppgave, ettersom de har måttet kåre én vinner blant mange kvalifiserte kandidater. Jeg ønsker å gratulere Aalan Gård med en særdeles velfortjent pris, uttaler daglig leder i HANEN, Bernt Bucher-Johannessen.

– Det var liten tvil i juryen om at den aller første Årets GullHane måtte gå på Aalan Gård på Vestvågøy i Lofoten. Familien Åland driver en bedrift som gjennom svært mange år har vært en foregangsmodell for gårdsmat- og bygdeopplevelser i Norge. De har vært med å utvikle og løfte en av Norges viktigste matregioner, og utvidet menyen i et av landets viktigste turistområder. I tillegg har de har vist en stor og kontinuerlig grad av innovasjon, og bygget ut mange gode tilleggsnæringer, sier jurymedlem Christine Baglo.

Bilde:

Lene-Mari Åland er svært stolt over å motta den nyetablerte prisen Årets GullHane på vegne av familiebedriften Aalan Gård. Fra venstre: Irene Halvorsen (sjefredaktør Nationen), Lene-Mari Åland (Aalan Gård) og Christine Baglo (reiseansvarlig Dagsavisen).