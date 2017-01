ÆRESPRIS FRA CORNELL TIL MORTEN THORVALDSEN

Konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen, er blitt utnevnt til æresmedlem av den prestisjefylte hotellskolen, Cornell University, dette ble offentliggjort under HSMAIs prisfest i Operaen i Oslo onsdag kveld. Styret i Cornell School of Hotel Administration Alumni Organization i USA, har utnevnt Morten Thorvaldsen, konserndirektør i Thon Hotels, til CHS Honorary Member. Dette er en æresbevisning som innehas av andre betydningsfulle ledere i industrien, som f. eks Bill Marriott, Isadore Sharp og Kurt Ritter. I begrunnelsen heter det.: Morten Thorvaldsen får denne æresbevisningen på grunn av sin uvurderlige støtte til at HSMAI Norge og CHS Chapter Norway kunne etablere kåringen av årets unge ledere. I 2003 startet HSMAI Norway og CHS Chapter Norway den årlige kåringen “Årets Unge Hotelier” og “Årets Unge Leder i Reisebransjen“. Vinnerne av “Årets Unge Hotelier” får som premie delta på General Managers Program (GMP) ved Cornell Hotel School. Finansieringen, inkludert reiseutgifter, kommer fra partnere i reisebransjen. I kåringens ti første år fikk også “Årets Unge Leder i Reisebransjen” delta på GMP, hvis vedkommende kom fra hotellbransjen. HSMAI og CHS i Norge la ned et stort arbeid for å etablere prisene og sikre finansieringen, men det første året var det ikke samlet inn nok til å sende to potensielle vinnerne til Cornell. Da stilte Morten Thorvaldsen med det beløpet som var nødvendig, slik at kåringen kunne bli etablert. I årene som fulgte har han, og Thon Hotels, vært en av hovedsponsorene for kåringen, og har også gjort en stor innsats for å få andre i bransjen til å bidra økonomisk. Da Cornell Hotel Society Norway etablerte en separat pris “Årets Hotelier“, for mer etablerte hotell-ledere, i 2010, ble Morten Thorvaldsen og Thon Hotels hovedsponsor for denne også. HSMAI fortsetter med prisene til unge ledere med Morten Thorvaldsen og Thon Hotels som en av hovedsponsorene, og som mangeårig juryleder. Morten Thorvaldsen er genuint opptatt av utdannelse innen hotelledelse, som en konsekvens av dette har han, siden 2007, hvert år sendt en av Thon Hotels direktører til GMP på Cornell.