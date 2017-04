ANNENHVER NORDMANN SKAL PÅ PÅSKEFERIE

En av to nordmenn har tenkt seg på påskeferie i år. Hjemlandet er fortsatt påskens foretrukne reisemål.

En av fem reiser bort hele påskeuken, og 75 prosent skal på ferie i Norge. Det viser en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført blant 1097 nordmenn over 18 år på oppdrag for NHO Reiseliv.

– Dette er gledelige tall med en såpass sen påske som vi har i år, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

Klassisk norsk hyttepåske med ski, friluftsliv, venner og familie, står i sentrum for de aller fleste. Mer enn 6 av 10 norgesfarere skal bo på hytte i påsken, viser NHO Reiselivs undersøkelse.

NHO Reiseliv har også spurt nordmenn hva de ser på som drømmepåsken – uavhengig av hva de faktisk skal gjøre i påsken. For 3 av 10 nordmenn tilbringes drømmepåsken på hytta på fjellet.

– Tradisjoner står sterkt hos nordmenn, og skistedene befester sine posisjoner som foretrukne reisemål i påsken, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv-sjefen er opptatt av at også de som blir hjemme i påsken, skal ha et godt tilbud.

– At en av to nordmenn fortsatt ikke drar på ferie, understreker også behovet for å ha et godt påsketilbud i byer og lokalsamfunn, med både opplevelser, restaurantbesøk og lokalturer som viktige aktiviteter for lokalbefolkningen. Reiselivet finnes både på fjellet og i lavlandet, og gjestene vil bli godt mottatt til hyggelige opplevelser begge steder, sier Krohn Devold.

Av de norgesferierende skal halvparten tilbringe påskeferien på Østlandet. 1 av 4 velger Vestlandet.

Bilde Strandafjellet. Foto: VisitNorway/Haavard Myklebust