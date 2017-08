ARCTIC RACE BYGGER NORD-NORGE SOM MERKEVARE

– Arctic Race of Norway er unikt i norsk målestokk og sørger for å bygge Nord-Norge som merkevare og skaper verdier i regionen, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. Hun lar seg begeistre av sykkelrittet Arctic Race of Norway, som i år arrangeres for femte gang. Både for folkefesten som rittet generer, men også for hva som skapes av verdier for lokalt næringsliv og norsk reiseliv.

– Det er bare å bøye seg i støvet for hva arrangørene av Arctic Race har fått til på bare fem år. Sykkelrittet er populært i sykkelverdenen og her i Nord-Norge deltar store deler av regionen gjennom en rekke aktiviteter, både på kultur-, reiselivs og næringslivssiden. Ikke minst har den årlige næringslivskonferansen Arctic Race-konferansen blitt den viktigste møteplassen for regionale og nasjonale næringslivsledere og politikere, sier Holm.

– Skal arrangementer bidra til verdiskaping og identitetsbygging for en destinasjon, må de innlemmes som del av en strategi. Start med strategien og finn arrangement som passer inn og ikke omvendt. Da er sjansen absolutt størst for å lykkes, sier Holm.

Reiselivsdirektøren trekker frem flere gode grunner til å satse på arrangementer i reiselivssammenheng – det være seg små eller store; Det gir økonomisk effekt, arbeidsplasser, image, øker stedets attraktivitet og sesongforlengelse.

Betydelige ringvirkninger

Arctic Race of Norway skapte i 2016 en meromsetning for norsk næringsliv på over 93 millioner kroner, ifølge en ny rapport fra selskapet Bedriftskompetanse. Dette er en økning på 14 prosent fra forrige kartlegging i 2014. Ringvirkningene er nasjonale og gjelder alt fra tilreisende turister, til kjøp av varer og tjenester.

I 2016 ble TV-bildene fra Arctic Race of Norway kringkastet i 180 land, og skapte utover dette bred mediedekning internasjonalt. Rapporten konkluderer også med at det er vanskelig å sette konkrete økonomiske verdier på denne oppmerksomheten, men at eksponeringen i ren reklameverdi (EAV) beløper seg til rundt 231 millioner kroner – en økning på rundt 30 millioner fra 2014. I tillegg til TV-sendingene ble Arctic Race omtalt i rundt 2840 redaksjonelle artikler i Norge, med en anslått verdi på 112 millioner kroner.

Foto: Innovasjon Norge