ÅRETS REISELIVSMARKEDSFØRERE KÅRET

Den Norske Turistforening (DNT) fikk den gjeveste prisen “Årets Reiselivsmarkedsfører 2016“, da HSMAI hedret reiselivsbransjen onsdag kveld. Ingunn Hofseth, HSMAI Region Europes adm. dir., ble belønnet med HSMAIs Ærespris. Nesten 380 bransjefolk hadde funnet veien til den flotte prisfesten i Operaen i Bjørvika. Fursetgruppens restauranter sto for velsmakende delikatesser gjennom kvelden.

– At det skulle bli DNT som kapret den gjeveste prisen, som “Årets Reiselivsmarkedsfører”, er ikke så overraskende om man ser nærmere på hva de har utrettet, sier Linda Ramberg, prosjektleder for HSMAI-prisene.

– Den Norske Turistforening har gjennomført en formidabel snuoperasjon i kommunikasjonsarbeidet sitt, og har overkommet mange hindre gjennom bruk av nye medier og kommunikasjonsformer, fortsetter hun.

– Ellers har nivået på de innsendte arbeidene vært imponerende høyt.

“Årets Reiselivsmarkedsfører 2016”: Den Norske Turistforening (DNT). Juryens begrunnelse:

Årets Reiselivsmarkedsfører har gjort en stor snuoperasjon vi sjeldent ser i sin markedstenkning og -kommunikasjon – fra å være produktorientert til å bli opplevelsesorientert. Vinneren av Ferdaskrinet har gjort som Espen Askeladd – de har samlet støtte fra mange hjelpere og nye målgrupper, de har overvunnet mange barrierer og har gått mange mil. Eller rettere sagt, de har fått andre til å gå mange mil gjennom å ta i bruk nye medier og kommunisert med målgrupper som vanskelig lar seg engasjere på dette feltet. De har til de grader klart å få oppmerksomheten til målgruppen med en morsom vri i sin kommunikasjon, kreativitet og kan dokumentere dette gjennom mange klikk, mye besøk på deres overnattingssteder og mange nye medlemmer. Hvem har fått den norske befolkningen til å gå uendelig mange mil? Vinneren er selvfølgelig Den Norske Turistforening.

HSMAI Veiviser 2016: THE THIEF. Juryens begrunnelse:

Vinneren har turt å tenke nytt og har gjort noen modige valg helt fra ide til gjennomføringen. Det var mange som trodde det var galskap både internt og eksternt når ideen begynte å ta form. De har alltid hatt troen og fokus på egne mål. Gjennom et sterkt teamarbeid har de evnet å tenke nytt, stort og på et helt nytt nivå innenfor norsk reiseliv. Vinneren har markert seg med å levere høy service og kvalitet i verdensklasse i tillegg til et positivt økonomisk resultat. Vinneren har arbeidet målrettet med internasjonalt fokus fra oppstarten og har i dag over 70 % av gjestene fra utlandet. Vinneren har også vært en veiviser ved å utnytte mulighetene innenfor aktiv bruk av PR og sosiale medier. De som har stjålet årets pris er noen ordentlige tyver. Hvem andre fortjener prisen som årets veiviser mer enn tyvene på Tjuvholmen.

Vinnere i de andre kategoriene:

Sosiale medier – kampanjer og aktiviteter: Gull: Nettbuss: Hederlig omtale: Den Norske Turistforening

Sosiale medier – Kundeservice: Gull: Fursetgruppen Restaurant Group

Beste lavbudsjett-kampanje: Gull: Norwegian. Hederlig omtale: Flytoget

Årets PR-aktivitet: Gull: Scandic Hotels. Hederlig omtale: Hurtigruten

Visuell identitet: Gull: Hotel Christiania Teater og Restaurant Teatro. Hederlig omtale: Fursetgruppen Restaurant Group

Årets innovative produktutvikler: Gull: Dyreparken i Kristiansand

Kampanjer: Gull: Den Norske Turistforening. Hederlig omtale: Nettbuss og Norwegian.

Den digitale kundereisen: Gull: Dyreparken i Kristiansand. Hederlig omtale: Fursetgruppen Restaurant Group

Årets merkevarebygger: Gull: Flytoget. Hederlig omtale: Scandic Hotels

Sosialt ansvar: Gull: Scandic Hotels. Hederlig omtale: Flytoget og Nordic Choice Hotels

Content marketing: Gull: Destinasjon Trysil. Hederlig omtale: Ving

Reklamefilm i tradisjonelle medier: Gull: Flytoget AS. Hederlig omtale: NSB

Reklamefilm i nye medier: Gull: Ving