ARNE BRIMI FIKK HORECABRANSJENS ÆRESPRIS

Mesterkokken Arne Brimi ble hedret med Horecabransjens Ærespris under matmessen Smak i Lillestrøm.

– At en enkel kokk i Jotunheimen blir sett på denne måten, det er fenomenalt, sa Brimi, etter å ha mottatt prisen fra juryleder Kristin Krohn Devold.

I juryens begrunnelse heter det at Brimi «i over 30 år har vært en fremragende ambassadør for norsk matkultur, både nasjonalt og internasjonalt».

«Prisvinneren har med smittende engasjement og stor glød, klart å formidle sammenhengen mellom norske råvarer, norsk natur og norsk kultur, på en fantastisk måte. Han har spredd glede og kunnskap om norske råvarer, i både profesjonelle miljøer og i de tusen hjem», skriver juryen.

Juryen trekker også frem Brimis innsats for å gjøre kokkeyrket attraktivt blant ungdom. Kokken jobber sammen med flere reiselivsbedrifter med å rekruttere flere unge til faget gjennom Opplæringskontoret Brimi-kjøken.

– Arne Brimi er et flott forbilde for unge, og han er en av dem som har gjort mest for å få ungdom til å velge kokkefaget, sier juryleder og NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

– Under vignetten «Brimiland» har han skapt en rekke tilbud der maten er en reiselivsdestinasjon i seg selv. Dette er innovasjon på høyt plan, og det er grunnen til at Arne Brimi ikke bare er en av Norges aller beste kokker, men også en sann reiselivsinnovatør, sier Krohn Devold.

Arne Brimi er den andre som mottar Horecabransjens Ærespris, som er en sammenslåing av de tidligere prisene Årets Hotelleder og Årets Restauratør.

Ved forrige SMAK-messe i 2014 gikk prisen til Jan. E Rivelsrud, som grunnla hotellkjeden Rica Hotels.

Fakta om Arne Brimi

*Født 1. oktober 1957 i Lom

*Begynte kokkekarrieren på Fossheim Turisthotell i Lom i 1975

*Årets kjøkkensjef i 1984

*Første norske deltaker i Bocuse d’Or – VM i kokkekunst – i 1987

*Kjent fra tv-programmet «Gutta på tur», som gikk på TV 2 1995 til 2002

*Kjent for å koble mat, natur og helse

*«Ambassadør» for sjalottløk

*Har utgitt et titalls matbøker og mottatt en rekke priser og utmerkelser

*Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

*Grunnlegger av Brimiland mellom Vågå og Lom, som består av flere opplevelsesbedrifter, blant annet matplassen Vianvang