BEST WESTERN LANSERER NYTT VAREMERKE

Under det nye varemerket Sure Hotel, får gjestene tilgang til hoteller med flott individuell karakter, samtidig som de kan utnytte den store kjedens bestillingssystem og bonusprogram. Målet er å bli Skandinavias ledende hotellvaremerke i mellomsegmentet, gjennom å tilby en ny kategori av personlige og privateide hoteller, med den store kjedens fordeler.

Varemerket ble lansert på det amerikanske markedet i slutten av 2016, med svært positiv mottagelse, og mer enn 100 hoteller skal åpnes i nær fremtid.

I oktober lanseres de første skandinaviske hotellene i Sure Hotel-kategorien, når Hotel Esplanade i Stockholm, Frimurarehotellet i Kalmar, Tylebäck Hotell & Konferens i Halmstad, Hotell Roslagen i Norrtälje, Motell Legan i Ljungby, Hotell Statt i Hässleholm, Hotell Hovs Hallar på Bjärehalvön og Hotell Savoy i Karlstad slutter seg til varemerket.

– Det pågår samtaler med et stort antall hoteller og vårt mål er å ha et femtitall Sure-hoteller på det skandinaviske markedet innen ikke altfor fjern fremtid.

Vår ambisjon er å fortsette utviklingen av Best Western med hoteller av høy kvalitet på strategisk viktige destinasjoner. Sure Hotel åpner opp for flere hoteller i mellomklasse-segmentet og gir oss mulighet til å vokse med det som er Best Westerns signatur – personlige og privateide hoteller, som tilbyr noe mer enn den standardiserte hotellopplevelsen, sier Johan Kukacka, administrerende direktør for Best Western Hotels & Resorts i Skandinavia.

Sure Hotel vil bli distribuert på Best Westerns plattformer og vil inkluderes i kjedens lojalitetsprogram Best Western Rewards. For hotellene betyr dette blant annet at gjestene får poeng, som kan benyttes på et tusentalls forskjellige privateide hoteller over hele verden, som er en del Best Western-familien. Utover lojalitetsprogrammet får hotellene også støtte i distribusjon, salg, markedsføring og innkjøp fra Best Westerns nettverk, samt en avtale med innkjøpsorganisasjonen Nores.