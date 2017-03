BEST WESTERN PLUS I OSLO SENTRUM

Best Western Plus City Hotel har åpnet dørene. Etter ombygging og oppgradering fremstår hotellet nå som et veldig trendy og tidsriktig hotell midt i Oslo sentrum.

Hotellet har totalt 50 rom og studioleiligheter med de fasiliteter dagens reisende ønsker seg, og et romslig og trendy lobbyområde som inviterer til sosialt samvær. I underetasjen finner vi restauranten Sans Restaurant & Cocktailbar og i lobbyområdet har kaffebaren Sans Deli allerede blitt veldig populær.

Best Western Plus City Hotel ligger i en klassisk bygård fra 1858 i Kvadraturen, vegg-i-vegg med Høyskolen Kristiania, få meter fra Karl Johans gate og det meste av Oslos severdigheter.

– Vi har ventet på denne dagen. Det er veldig stas å få et Best Western Plus hotell midt i Oslo sentrum. Her vil gjestene nyte godt av hotellets moderne fasiliteter og et høyt servicenivå, og beliggenheten midt i sentrum av byen vil tiltrekke seg mange av våre internasjonale og nasjonale gjester, sier Hege Ramm, Country Manager for Best Western Hotels & Resorts i Norge.

– Vi valgte Best Western som samarbeidspartner fordi vi vil inngå samarbeid med en kjede som har god branding over hele verden, samt at vi likte konseptet til Best Western Plus, sier Imran Amin, daglig leder for Best Western Plus City Hotel.