BEST WESTERN VOKSER I TRØNDELAG

S tav Hotel utenfor Trondheim blir nå en del av Best Western. Hotellet har meget strategisk plassering mellom Trondheim sentrum og Trondheim Lufthavn Værnes.

Stav Hotel er et hyggelig hotell med gode kurs- og konferansemuligheter, utstillingsarealer, restaurant med panoramautsikt over Trondheimsfjorden og Trøndelagsbygdene, og 67 gjesterom med god standard. Den populære kroen for veifarende gjenåpnes nå i vinter, og lokale gjester, så vel som yrkesreisende, trives godt på hotellet, som ligger kun 10 minutter fra Trondheim Lufthavn Værnes og 15 minutter fra Trondheim sentrum.

– Stav Hotel har en perfekt beliggenhet med tanke på både ferie-/fritidsreisende og yrkestrafikken, sier Hege Ramm, Country Manager Norway. – Vi er glade for at eieren, Francis Hay, har valgt Best Western som samarbeidspartner, og dette vil styrke vår posisjon i Midt-Norge, sier Ramm.

– For de ansatte og gjestene, betyr det mye at vi tilhører en kjede som har høy standard og setter krav til hotellets service, drift og god markedsføring. Vi har tro på at Best Western vil øke sin markedsandel i Skandinavia, og er stolte over å kunne være en del av dette. Vi forventer at tilhørigheten til Best Western vil gi oss økt belegg, enda flere fornøyde gjester, godt samarbeid med marked- og salgsteam i Best Western og muligheter til utvikle Stav Hotel videre innen overnatting, servering av mat, møter og konferanser. sier hotelleier Francis Hay og hotellsjef Phillippa Sandø.