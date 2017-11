Best Western Hotels & Resorts lanserer nytt globalt nettsted, og hotellgjester i Skandinavia blir blant de første som får glede av det nye innholdet og de forbedrede funksjonene. Innholdet på nettstedet er forskjellig i ulike land, basert på kunnskap om hva som er viktig for hotellgjester rundt om i verden. Nettstedet har mange nye funksjoner, som har som mål å gjøre bestillingsopplevelsen best mulig og gjøre lokale tilbud tilgjengelige.

Ved å analysere lokale markeder, globale trender og digital utvikling i den internasjonale besøksnæringen, har Best Western Hotels & Resorts utviklet en digital plattform med fokus på dagens kjøpsadferd. Analysen har dannet grunnlaget for arbeidet med Best Westerns største digitale satsing noensinne.

– Siden vi er en av verdens største hotellkjeder, er det viktig at vi kan nå ut med tilbud og informasjon som er spesifikk for våre lokale markeder, sier Per Telander, Web Strategy Manager hos Best Western Hotels & Resorts og skandinavisk prosjektleder for den nye plattformen.

– I tillegg til å gi førstegangsbesøkende attraktive tilbud og lett tilgjengelige tjenester, har det vært viktig å heve servicen overfor medlemmene av lojalitetsprogrammet vårt, blant annet ved å gjøre tidligere bestillinger synlige.

En forenklet bestillingsprosess er en selvsagt del av det nye nettstedet. Mange av Best Westerns gjester bestiller hotellrom ofte og bruker gjerne mobilen når de er på farten. Derfor er designet utformet spesielt med tanke på mobil og nettbrett. Som en ytterligere hjelp i bestillingen, får vurderinger fra TripAdvisor større og tydeligere plass. Dette skal gjøre det enklere å velge hotell.

– Vi vil forenkle bestillingsprosessen for travle folk som reiser mye. Samtidig tror vi den nye prosessen også vil gjøre det enklere for førstegangsbrukere, fortsetter Per Telander.