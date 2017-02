BODØ MED STERK HOTELLTRIPPEL

Hotellene i Bodø inntok «pallen» både når det gjaldt rompris, belegg og RevPAR i 2016. Dette ifølge den siste oversikten fra Benchmarking Alliance.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting (Tekst)

Med 3,8 % flere solgte rom og en prisvekst på 7,5 %, havnet Bodø på annenplass når det gjelder rombelegg (67 %), tok «bronse» for rompris (NOK 980) og tredjeplass på RevPAR (NOK 656). Samtlige førsteplasser gikk til Oslo med Fornebu, som hadde h.h.v. 68,3 %, NOK 991 og NOK 677.

– 2016 var et år med stor aktivitet i Bodø, med byens 200-års jubileum som det viktigste. I forbindelse med jubileet ble det arrangert flere store konferanser og konserter, opplyser Fred Anton F. Ravneberg, administrerende direktør ved Radisson Blu-hotellet. Han legger til at en del andre store arrangementer medvirket sterkt til de gode tallene, blant annet Arctic Race of Norway og NM for landeveissykkel.

– Et brukbart sommervær og de senere års gode oppslag i diverse medier om Bodø og Nord-Norge, bidro også til at hotellene hadde godt belegg.

Ravneberg er betinget optimist når det gjelder inneværende år.

– 2017 blir et spennende år. Forventningene er kanskje ikke like høye som de vi hadde for 2016. Men vi vet at det ved flere anledninger under store arrangementer ifjor, var stor etterspørsel på kurs- og konferansemarkedet som man ikke kunne møte på grunn av arrangementene.