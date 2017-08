BRA SOMMERSESONG I TRONDHEIMSREGIONEN

Visit Trondheim melder om gode tall for sommeren til og med juli. Kort oppsummert for juli måned på gjestedøgn:

Solgte rom er noe bedre enn fjoråret

Redusert kapasitet bidrar også til at beleggsprosent øker

ARR øker noe til beste notering på mange år

Beste RevPAR siden 2008

Denne sommeren melder flere hoteller om reduksjon i antall turserier, men vekst i individuelle reisende. Alt i alt ble det solgt 1199 flere rom (ukedag mot ukedag) i Trondheim sentrum enn tilsvarende måned i fjor. Ettersom P-Hotels Trondheim reduserer kapasiteten, øker belegget med bortimot 2%. Markedet får også en ok prisvekst på 3,6%, som er over KPI. Med begge disse nøkkeltallene i vekst, løftes også RevPAR. RevPAR på NOK 564 er bedre enn 2016 som endte på NOK 520. I løpet av siste 10 år, står 2016 og 2017 igjen som årene med RevPAR på over NOK 500 i juli.

Som alltid er prisnivået lavere på sommeren grunnet segmentsammensetningen. Turoperatører gir lave priser, og uforutsigbar etterspørsel ellers holder prisene på tilgjengelige rom relativt lave. Likevel er ARR i år relativt sett god. I en årrekke har ARR i juli ligget rundt NOK 650, mens den siste to år har steget. NOK 742 i fjor (hjulpet av Bruce Springsteen) og NOK 761 i år.

Juli forsterker akkumulerte nøkkeltall. Akkumulert vekst i RevPAR på 13,3% må sees i sammenheng med streiken i 2016. Akkumulert har Trondheimsregionen en beleggsprosent på 62,3% som er opp 8,4% fra i fjor, mens Trondheim by har beleggsprosent pr. juli på 63,4% som er opp 9,3%. Reduksjon i kapasitet over de siste to år er en viktig faktor i dette.