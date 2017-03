BRASSERIE FRANCE KÅRET TIL ÅRETS LÆREBEDRIFT

Brasserie France i Oslo er kåret til “Årets Lærebedrift” av NKL. Prisen gis til bedrifter som utmerker seg i sitt arbeid med de unge i faget. NKLs mål er at dette skal være en av bransjens mest prestisjefylte priser, som leder til inspirasjon og kvalitetssikring av opplæringen i kokkefaget.

– I år kom det inn mange, og virkelig godt begrunnede nominasjoner, sier Bodil Skjørestad på vegne av juryen, som ellers bestod av; Elisabeth Bryne, Wenche Andersen, Laila Berge og Hilde Veum.

Om årets vinner, Brasserie France og kjøkkensjef Pål Suarez, sier juryen bl.a.: ” Innenfor den klassiske sjangeren, opererer de til daglig med 6 kokkelærlinger og 4 servitørlærlinger til enhver tid. Disse lærlingene er ofte å finne som deltagere i regionale konkurranser, og det legges stor vekt på tilrettelegging for deltagelse på slike konkurranser. Her er ofte eiere og kjøkkensjef tilstede og heier. De bruker mye tid på å synliggjøre hva de forventer av lærlingene sine, og hva de kan forvente av stedet. Lærlingene får en solid faglig plattform å ta med seg videre i karrieren. Altså den beste basen for et godt resultat. Bedriften jobber langsiktig og aktivt med kompetanseheving av lærlinger og kokker. De har sin egen lærlingskole, hvor tur til Frankrike inngår som en del. De har utveksling med andre restauranter i både inn og- utland, og tar mål av seg å være bedriften med det triveligste arbeidsmiljøet i Oslos restaurantverden. I tillegg ønsker de intet mindre enn å være det beste franske brasseriet utenfor Frankrike.”