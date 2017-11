BRITISKE KONKURRANSEMYNDIGHETER SER NÆRMERE PÅ OTA’ENE

Hotellbookingssites inkludert Expedia, Trivago og Booking.com, skal undersøkes av britiske konkurransemyndigheter på grunn av informasjonen de gir kundene.

The Competition and Markets Authority (CMA) er bekymret for bruken av visse salgsmetoder, rabatter og hvordan hotellene rangeres i søkeresultatene.

Rundt 70% av briter på jakt etter hotell brukte disse søkemotorene ifjor.

– Nettstedene må gi kundene informasjon som er klar, nøyaktig og presentert på en måte som gjør det mulig for dem å velge det som er best. Men vi er bekymret for at dette ikke skjer og at informasjonen på nettstedene i virkeligheten kan gjøre det vanskelig for folk å gjøre riktig valg, sier sjefen for CMA, Andrea Coscelli.

Denne delen av markedet er dominert av de amerikanske gigantene Priceline Group, som eier Booking.com, Kayak og Agoda, og Expedia, som eier Hotels.com og Trivago.