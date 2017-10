BYGGER BODØS STØRSTE HOTELL

— “Bodø is booming” og vi skal være en del av det, sier eier av Nordic Choice Hotels, Petter Stordalen, som i samarbeid med direktør Morten Chr. Jakhelln og Hundholmen Byutvikling, skal bygge hotell i Bodø.

Hotellet kommer i tilknytning til Ramsalt i Sjøgata i Bodø. Tomta er kjøpt, men bygget er ikke tegnet ennå.

Hotellet vil koste omlag 350 millioner kroner og skal inngå i Hundholmen Byutviklings samlede prosjekter i Sjøgata, på tilsammen en milliard kroner.

Hotellet skal ligge i smuget ved Ramsalt, lett tilgjengelig, rett ved jernbanestasjonen, nært Hurtigruta med direktekontakt til sjøen og havnepromenaden.

— Dette handler om å lage Bodøs nye bydel Ramsalt komplett. Hotellet blir et Quality-hotell og vi gleder oss over samarbeid med Nordic Choice Hotels som har Petter Stordalen i spissen, sier Jakhelln.

Både Stordalen og Jakhelln tror hotellet vil bli fantastisk for Bodø. – Jeg synes jeg leser overalt at Bodø blir kåret til beste by å bo i. Hver gang jeg er der så skjønner jeg hvorfor. Reiselivet i nord er utrolig viktig for Norge og blir bare viktigere og viktigere for hvert år. Jeg investerer fordi jeg har tro på byen, sier Petter Stordalen.

Quality-hotellet blir et kurs- og konferansehotell med 240 rom og med konferansekapasitet på opptil 1000 personer.

— Vi tar også hensyn til de som skal bo i Ramsalt med tanke på utsikt. Likevel blir dette Bodøs største hotell med tanke på antall rom. Det skal bli et urbant og moderne bygg og et hotell som er åpent og tilgjengelig for hele byen, sier Jakhelln.

Videre beskriver han tankene om en resepsjon med lounge, bar og servering i første etasje. Et sydvestvendt hotell med utsikt til havnen og innseilingen til Bodø og gode parkeringsplasser for busser og biler.

For kjededirektør Eivind Tangvik for Quality Hotel er det ingen tvil om hvorfor Quality Hotel nå inngår samarbeid med Hundholmen Byutvikling.

— Grunnen til at vi bygger i Bodø er fordi utviklerne av Ramsalt har fantastiske visjoner. Vi tror på folkene og visjonene deres. Er det en plass Quality ønsker å ha hotell, så er det i hjertet av denne bydelen. Vi gleder oss til å se byen utvikle seg, og vi har kommet for å bli. Jeg er stolt over at Quality Hotel endelig etablerer seg i Bodø, avslutter Tangvik

Bilde: Her er tomten der det nye Quality hotellet, som blir Bodø sitt største, skal stå. Kjededirektør for Quality Hotel Eivind Tangvik (i midten) har tro på utbygger Morten Jakhelln sin visjon for den nye bydelen Ramsalt.