CLARION COLLECTION LAR HOUSEKEEPERS BYTTE ARBEIDSPLASS

I vår startet Clarion Collection Hotel “General Manager Swap”, et konsept som viste seg å bli en stor suksess. Hotellkjedens direktører byttet arbeidsplass med hverandre i tre dager, og fikk ny kunnskap og erfaring. Dette gjennom muligheten til å få jobbe på en ny arbeidsplass, men også takket være feedback fra den midlertidige direktøren på eget hotell. Nå tar Clarion Collection Hotel i Norge og Sverige sitt Swap-prosjekt ytterligere ett steg videre og lar hotellkjedens Housekeeping Managers bytte arbeidsplass i fire dager denne uken. Dermed får avdelingslederne ansvaret for housekeeping-avdelingen på et nytt hotell og ny destinasjon. Formålet er å gi personalet en ny form for kompetanseutvikling gjennom erfaringsutbytte satt i system, samt å få nye ideer som kan implementeres på eget hotell.

– Vårens prosjekt med våre hotelldirektører som byttet hotell, viste seg å være meget lærerike dager for samtlige involverte direktører, samt personale på respektive hoteller. Både forandringer og forbedringer har etter dette skjedd på samtlige hoteller. Deltagerne anbefalte oss varmt å fortsette dette prosjektet og ville gjerne selv delta ved en senere anledning, gjerne årlig. Selvsagt vil vi da ta dette videre til andre deler av virksomheten, og det skal bli veldig spennende å se hvordan det går for våre Housekeeping Managers, høre om deres nye erfaringer og hvordan deres arbeid kan utvikles videre, etter å ha fått nye impulser, sier John Kristian Stubban, kjededirektør Clarion Collection Hotel.

I forkant av byttet har Housekeeping Managers gitt hverandre viktig informasjon som gjelder for deres arbeidsplass. Alle vikarierende housekeepers skal fokusere på hvordan forbedringer og effektiviseringer kan gjennomføres, samt hvordan det kan være mulig å skape det lille ekstra som gjør at gjestene kommer tilbake til hotellet. De skal også identifisere de tre viktigste tingene de har lært og dele denne erfaringen med sine medarbeidere, og på den måten formulere en ny måte å arbeide på og få satt sine nye ideer ut i liv på eget hotell.

– Det er oftest ledergruppen og direktørene som får muligheten til kompetanseutvikling, derfor er det viktig å ta denne satsingen på dette prosjektet til neste nivå i organisasjonen, nemlig avdelingslederne våre. Vi starter med Housekeeping Managers, der vi tror prosjektet blir verdsatt av de involverte, samt at vi her kan skape forbedringer og gjøre en endring. Vi fortsetter arbeidet å planlegge og utvikle Swap-prosjektet for nye grupper med avdelingsledere til våren. Vårt mål er å aldri stå stille, og hele tiden forandre og forbedre våre hoteller og vår organisasjon, avslutter John Kristian Stubban.