CLARION THE HUB FÅR UNIKT MØTEROM

200 konkurrerte om å designe fremtidens møterom til Oslos nye møteplass, Clarion Hotel The Hub. Vinnerforslaget, “Think outside the box”, lever opp til navnet og kan oppleves når hotellet står ferdig i 2019.

Over 80 bidrag ble sendt inn, blant annet fra flere profesjonelle aktører. Seieren gikk til Eilén Benedikte Brenne og Hanne Lassemo Buøen, som begge studerer interiørdesign ved Høyskolen Kristiania.

Vinnernes visjon var å skape et moderne, innovativt og lekent rom, med et tydelig konsept. Den store detaljen er en interaktiv og fleksibel boks i midten av rommet, mens omgivelsene rundt symboliserer den kreative prosessen med myke former, platåer og et avslappende lounge-preg.

– Vi ønsket å skapet et rom man ønsker å oppholde seg i, og som stimulerer kreativiteten. For å kunne utvikle oss og skape nye, spennende idéer, er det viktig å våge og trå utenfor komfortsonen, sier Brenne og Buøen.

Møterommet er på 43 kvadratmeter, og har en takhøyde på hele 4,5 meter. Når Clarion Hotel The Hub åpner i 2019 vil “Think outside the box” bli en del av hotellets møteromsavdeling.

– Eilén og Hanne har utnyttet takhøyde og arealer på en spennende måte, og vil med sitt bidrag rett og slett sette føringer for fremtidens møtefasiliteter, sier André Schreiner, administrerende direktør på Clarion Hotel The Hub.

Frie tøyler

Anders Björkén er juryleder og interiørarkitekt for Clarion Hotel The Hub sine hotell- og møterom. Han ga deltakerne helt frie tøyler. Sammen med juryen, André Schreiner, Anemone Wille Våge og Eivind Nagell, er han imponert over vinnerne.

– De har utviklet et svært gjennomtenkt og estetisk konsept. Det er både er produktivt og interessant som møterom, og ivaretar samtidig både sonedeling og nødvendig fleksibilitet, sier Björkén.

Administrerende direktør Schreiner forventer å ha i snitt 2000-2500 mennesker inne på hotellet samtidig.

Clarion Hotel The Hub åpner 1. mars 2019.

810 hotellrom 24 møterom og konferansekapasitet til totalt 1850 mennesker

Interiørarkitekt hotell- og møterom: Anders Björkén Interiørarkitekt for fellesområder og restauranter: Anemone Wille Våge Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter AS