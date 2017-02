COMFORT HOTEL BERGEN AIRPORT ÅPNER

Hotellet er en del av det første byggetrinnet i utbyggingen av Bergen Business Park, som er under utvikling ved den nye terminalen og Bybanens endestasjon på Flesland.

Hotellet har 304 rom og 12 møterom. I tillegg ligger hotellet kun to minutter fra den nye terminalen, som åpner august 2017. Med bygging av Bybanen helt ut til Flesland i 2017, får reisende enkel og rask tilgang til nye, friske møtelokaler, restaurant og overnatting.

– Comfort Hotel Bergen Airport er tilrettelagt for korte dagmøter og mindre konferanser. Målet er å bli en møteplass og hang out for reisende til og fra Bergen lufthavn Flesland, slik at de kan bruke tiden til å få unna litt jobb, eller bare slappe av i vår Barception og lobby, mens de venter på sin neste flyvning, sier Erlend Fardal Lunde, hotelldirektør på nye Comfort Hotel Bergen Airport.

Comfort Hotel Bergen Airport er Comfort Hotel nummer to i Bergen.