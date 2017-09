CRUISEØKNING I NORD-NORGE I SOMMER

420.000 cruisepassasjerer besøkte de 12 cruisehavnene i Nord-Norge og Svalbard i sommer. Cruisesesongen 2017 var historiens nest beste for verdens nordligste cruiseregion, med 17% økning i passasjerantall, sammenlignet med ifjor.

Selv om antall ankomster gikk litt tilbake, er skipene som seiler i nord blitt stadig større, etterhvert som eldre skip fases ut. Iår hadde skipene i gjennomsnitt 1118 passasjer (+16%).

60% av cruisetrafikken gikk til regionens to største havner; Tromsø og Nordkapp.

– Det som er spesielt gledelig er at økningen er fordelt på nesten alle havner i Nord-Norge, med Alta og Harstad som klare vinnere. Blant de største havnene hadde Tromsø en økning på 23%. Tromsø var den mest besøkte havnen i Nord-Norge i 2017, med Nordkapp som en god nummer to, sier Erik Joachimsen, adm. dir. i Cruise Northern Norway and Svalbard (CNNS).

Han tror økningen i cruisetrafikken i nord vil fortsette. – Etableringen av en turnaround havn i Lakselv betyr at 2018 blir et spennende år. Dette vil gi helt nye muligheter for hele regionen, sier Joachimsen.

Cruisestatistikk for Nord-Norge og Svalbard 2017

Havn Anløp Antall passasjerer

Tromsø 103 125 680

Nordkapp 94 124 746

Lofoten (Leknes og Svolvær) 74 64 405

Longyearbyen 44 44 336

Andre havner 61 61 060

Totalt 376 420 227