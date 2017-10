CRUISETURISTENE BRUKER OVER 350 MILL. I STAVANGER-REGIONEN

Cruise-turistene som ankommer Stavanger-regionen legger igjen minst 350 millioner kroner årlig i regionen. Det tilsvarer 1000 kroner pr passasjer, viser en undersøkelse Rosenkilden har utført.

Undersøkelsen Rosenkilden har foretatt knuser på mange områder myten om at cruiseturistene i lite grad bruker penger. Over halvparten benytter seg av forhåndskjøpte aktiviteter og utflukter, penger som tilfaller lokalt næringsliv. I tillegg bruker cruiseturistene også store beløp på andre varer og tjenester som tilbys i regionen.

Verdiregnskapet for cruise-trafikken Rosenkilden har utarbeidet, baserer seg på to forhold: Dels et omfattende materiale som er samlet inn fra ulike bedrifter i distriktet, dels på en landsomfattende undersøkelse om cruisetrafikken i Norge fra 2014 – foretatt av Epinion på oppdrag for Innovasjon Norge. Et av funnene i denne undersøkelsen var at cruise-turister i Norge i snitt legger igjen 645 kroner pr person om man holdt alle forhåndsbestilte aktiviteter utenfor regnestykket.

Les undersøkelsen på Næringsforeningen i Stavangers nettsider:

http://www.naeringsforeningen.no/meny-topp/nyheter/nyhetsartikler/mytene-om-cruisetrafikken/e8fa16a4-b796-4cc2-8dce-4b20f1740c09