EUROPEISK PRIS TIL DALEN HOTEL OG FESTNINGEN HOTEL & RESORT

To medlemmer av De Historiske har fått europeiske priser. Dalen Hotel har fått “Historic Hotel Host of the Year Award 2018”. Dalen Hotel fikk prisen for sin helt spesielle kombinasjon av fremragende serviceopplevelser, med et vertskapsteam ledet av hotelldirektør Malin Jernberg, som skaper sterke opplevelser med kombinasjon av det beste Telemark kan by på.

Dalen Hotel har sammen med MS Henrik Ibsen, ikke bare satt Telemarkskanalen, men hele Telemark på kartet. De gode tilbakemeldingene fra gjestene er nå også blitt belønnet med en høythengende pris fra Historic Hotels of Europe.

Samtid ble Festningen Hotel & Resort tildelt prisen “Historic Hotel Castle Award 2018″.

Festningen Hotel & Resort i Kongsvinger er en del av Festningshotellene, som består av destinasjoner hvor alle har hatt stor betydning for Norges historie. Festningen Hotel & Resort ligger på Kongsvinger Festning med en utsikt over Kongsvinger by, Glomma og Glåmdalen. Som et forsvarsverk og kulturminne, er anlegget et av de viktigste i Hedmark fylke.

Det er også arena for kulturaktiviteter, møteplass for offentlige – og privat sektor og ikke minst et sted der mange private legger sine selskaper, jubileum og andre festligheter.

Tony Eide og hele hans stab i Festningshotellene, har løftet stedet til et nivå som gjør at denne prisen bare bekrefter at man er på rett vei og skaper nye opplevelser i historiske omgivelser

Sammenslutningen Historic hotels of Europe omfatter nesten 400 hoteller i 12 land, og konkurransen var knivskarp. Prisen er basert på stemmer fra gjester avgitt i ulike nettkanaler til Historic Hotels of Europe.

To andre norske historiske hoteller, Bekkjarvik Gjestgiveri («Historic Hotel Gourmet Award») og Hotel Refsnes Gods på Jeløya (kategorien «A Story to Tell»), var også nominert.

Totalt ble det delt ut priser i åtte forskjellige kategorier.

– De Historiske Hotel & Spisesteder (DHHS) er stolt over å ha 4 nominerte medlemmer med i det gjeve selskap og ser det som ekstra motiverende i det videre kvalitetsarbeidet at Dalen Hotel og Festningen Hotel & Resort ble kåret til de beste i Europa innen sin kategori.

Disse prisene er et bevis på at vi har lykkes med Historisk Kvalitet. Det er en anerkjennelse for det arbeid våre dyktige medarbeidere hos medlemmene legger ned hver dag. Og det er ikke minst en oppmuntring til fortsatt å satse kompromissløst på kvalitet, serviceopplevelser – og innovasjon. adm. dir. Nils Henrik Geitle.