Blir det tidenes vinter i alpinanleggene? Tall til og med 31. desember 2017 viser en fantastisk heiskortomsetning og ute laver snøen ned. Heldigvis gjelder dette for en gangs skyld over nesten hele landet!

Alpinanleggenes Landsforening har laget en landsoversikt som tydeliggjør økningen i heiskortsalget hos de ulike landsdelene.

Tallene, som er hentet fra medlemmene, viser at heiskortsalget samlet har økt med nesten 30 prosent. (Børsnoterte Skistar med Hemsedal og Trysil er ikke med i beregningen, da det er egne publiseringsdatoer for disse tallene.)

Størst er økningen i regionen som strekker seg fra Agder til Møre og Romsdal, med pluss 57 prosent. Her var snøforholdene særlig utfordrende i forsesongen 2016.

– Det er veldig hyggelige tall, og det er klart at folk får en helt annen dragning mot alpinanleggene når det nå også endelig ligger skikkelig med snø i lavlandet. Foreningen vår har 200 medlemmer og det at det nå også er gode forhold i de mindre anleggene som er helt avhengige av natursnø, og der det legges ned en voldsom dugnadsinnsats, er utrolig viktig for rekrutteringen til bransjen vår, sier Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening.

– Om det blir tidenes vinter er det fortsatt været fremover som bestemmer, men dette er en veldig lovende start. Værforholdene betyr selvsagt alltid mye, til tross for godt utviklede snøproduksjonsanlegg, særlig hvis det skulle komme en varmeperiode, eller mye vind, slik at heiser må stenge av sikkerhetsmessige årsaker. Med dette utgangspunktet vi har nå, ligger alt til rette for at det blir en fin og lang vinter. Påsken er relativt tidlig, så det blir spennende å se om folk kommer seg ut på ski også etter påske i år. Vi skal gjøre alt for å minne om de gode forholdene og lokke folk ut gjennom våre kanaler i alle fall. Jeg har troen på at det lar seg gjøre, sier Sylling Clausen.

Omsetningsrekord

I fjor omsatte alpinanleggene i Norge heiskort for rekordhøye NOK 1141 millioner. Det var 50 millioner kroner mer enn året før og tredje året på rad med økt omsetning.

Direktør Bosse Halvardsson i det svenske børsnoterte alpinkonsernet Skistar, kan av hensyn til børsen ikke si så veldig mye om hvor mye deres omsetning har økt i forsesongen. – Men det jeg kan si er at det er god stemning etter et par førjulsmåneder med bra med snø, sier han.

– Det er lettere å få store prosenter når man har små tall så vi har naturligvis ikke like stor økning. Så blir det selvfølgelig spennende å se om den positive utviklingen fortsetter utover i sesongen, sier Halvardsson.