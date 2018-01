FCM – VERDENS LEDENDE FORRETNINGSREISEBYRÅ FOR SYVENDE ÅR PÅ RAD

FCM Travel Solutions er kåret til verdens ledende forretningsreisebyrå for syvende år på rad. Det skjedde under gallaen World Travel Awards i Vietnam nylig. Country Manager Hege Bergsløkken i FCM Travel Solutions er utrolig stolt over utmerkelsen og fremgangen selskapet har hatt bare det siste året.

– 2017 har vært en milepæl for FCM Travel Solutions globalt, såvel som for oss her i Norden. Vi har styrket vårt nærvær i flere nøkkelregioner, og har lyktes med å nå ut til flere multinasjonale kunder. Utover det har vi lansert den høyteknologiske plattformen FCM Connect og vår prisbelønte mobilapp Sam (Smart Assistant), som er basert på AI (Artificial Intelligence), sier hun.

– Det er vår service og våre bransjeledende teknologiløsninger som år etter år har gjort det mulig for våre kunder å effektivisere sine reiseprogrammer. Vårt engasjement og vår kompetanse har også spilt en viktig rolle for at vi har fått utmerkelser både regionalt og globalt som med World Travel Awards 2017, sier Bergsløkken.

World Travel Awards feirer 24-årsjubileum i år og er kjent som en av verdens mest ettertraktede reiseutmerkelser. Resultatet er stemt frem av ansatte i reisebransjen over hele verden og gjelder for de siste 12 månedene.

I 2017 har FCM også fått følgende utmerkelser:

Danmarks ledende forretningsreisebyrå

Afrikas ledende forretningsreisebyrå

Asias ledende forretningsreisebyrå

Australias ledende forretningsreisebyrå

Europas ledende forretningsreisebyrå

Mexico og Sentral-Amerikas ledende forretningsreisebyrå

Midtøstens ledende forretningsreisebyrå

Nord-Amerikas ledende forretningsreisebyrå

Syd-Amerikas ledende forretningsreisebyrå