FURSETGRUPPEN OVERTAR DRIFTEN AV GAMLE LOGEN

Fursetgruppen og NCC Property Development har inngått avtale om at Fursetgruppen tar over driften av Gamle Logen. Den historiske bygningen spilte en viktig rolle i utviklingen av den norske kulturidentiteten gjennom det

19. århundre, og ble opprinnelig bygget som frimurerlosje, konsert- og festivitetslokale i 1836.

Med sine ca 50.000 besøkende per år, er Gamle Logen sentrum for mange av byens konserter, konferanser, ball og banketter. Man ønsker velkommen til personlig gjestfrihet og rike opplevelser i en ramme av historisk atmosfære og tradisjon. Bygget gjennomgikk flere års forfall, og ble etter rehabilitering gjenåpnet i 1988. Den historiske atmosfæren er gjenskapt, og Gamle Logen fremstår i dag som Oslos eldste bevarte kultur- og selskapsbygning.

– Vi er svært fornøyde med dette tilskuddet, som supplerer vår restaurant-portefølje på en god måte. Det er en stor glede å kunne ta over driften av et så veletablert selskapslokale. Med deres solide team på plass, ønsker vi å videreføre Gamle Logens gode navn og rykte, sier Gjøran Sæther, adm. dir. i Fursetgruppen.

NCC Property Development har en forpliktende avtale om drift og vedlikehold av hele bygget frem til 2037, men har nå inngått avtale med Fursetgruppen om driften av restauranten og selskapslokalene i den ærverdige bygningen.

De ulike selskapslokaler og saler er passende til selskaper fra 10 og helt opptil 800 personer.