FURSETGRUPPEN PRESENTERER NORSK MAT PÅ GRÜNE WOCHE I BERLIN

Med et team på tilsammen 18 personer, driver Fursetgruppen for åttende gang den norske restauranten under Grüne Woche i Berlin. Iår går messen fra 19. til 28. januar. IGW har blitt en viktig møteplass for landbruket og matindustrien, og er en stor profileringsarena i skjæringspunktet mellom mat, opplevelser og reiseliv. Fursetgruppen har sammen med Innovasjon Norge ansvar for den norske restauranten, hvor det over 14 dager serveres mer enn 40.000 måltider. Her vises det frem produkter fra norske produsenter for mer enn 400.000 besøkende gjennom perioden.

Prosjektleder for Fursetgruppen, Petter Sekne, sier – Vi har et fantastisk team av kokker og læringer med oss til Berlin, og det er utrolig gøy å vise frem det beste Norge har å by på. Vi øker intern kompetanse når det gjelder råvarer og produsenter, men ikke minst er kompetanseoverføring en viktig faktor når de ulike ressursene jobber tverrfaglig. For oss betyr det at vi får mulighet til å plukke de beste råvarer og produkter fra hele landet. I tillegg til å skape nye relasjoner, ser vi også at den interne stoltheten betyr mye for teamet.

Ved å samle norske produsenter, leverandører og politikere, får man en unik arena for deling av kunnskap og kompetanse. Den norske restauranten er kjent som en av de beste på IGW og er populær blant både tyske og norske besøkende. Norges deltakelse i Berlin er et tett samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, nasjonal prosjektledelse hos Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Berlin.