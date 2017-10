GRAND CENTRAL KÅRET TIL EUROPAS BESTE COMFORT-HOTELL

Oslohotellet Comfort Hotel Grand Central, gikk av med seieren da Choice Hotels International kåret Europas beste Comfort Hotel. Hotellet konkurrerte mot over 150 andre Comfort-hoteller i Europa. Prisen ble delt ut i Valencia 2. oktober. I juryens begrunnelse står blant annet: “Comfort Hotel Grand Central har vist en overlegenhet når det kommer til den operative driften av hotellet. Det er tydelig at hotellets ledelse og ansatte har merkevaren i fokus i alt de gjør. Disse to punktene, i tillegg til hotellets fantastiske service og gjestetilfredshet, har sørget for at Comfort Hotel Grand Central er kåret til Europas beste Comfort Hotel”.

Det er ikke første gang hotellet utmerker seg internasjonalt. I fjor tok Comfort Hotel Grand Central gull under den årlige HSMAI Awards for Serviceløftet i kategorien Tjenesteuvikling. Hotellet har også flere ganger blitt kåret til Norges ledende forretningshotell, og ble i 2015 kåret til Unique Hotel of the Year av Luxury Travel Guide.

– Comfort Hotel Grand Central har satt en helt ny standard, og har blitt et forbilde for hele kjeden. Dette viser at et gjennomført konsept på interiør, design, service og personal, er en vinneroppskrift. Vi er utrolig stolt av hotellet og teamet som henter hjem denne prisen til Norge, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør for Nordic Choice Hotels.

Comfort Hotel Grand Central ligger på Østbanehallen, midt hjertet av hovedstaden. Hotellet har med sine 170 rom, der 113 av rommene er helt unike med unikt design, utmerket seg i bransjen. Sjela til hotellet ligger i de 4,5 meterne under taket og tidsreisen du blir tatt med på når du sjekker inn på hotellet. Deler av hotellet stammer fra Oslos 1800-tall, med rom og vegger som er fredet og ikke rørt siden de først ble bygget. Samtidig tar hotellet deg med på en urban reise med digitale løsninger, eventer og et team som gjør alt for å imøtekomme gjestenes forventninger.

– Denne utmerkelsen henger høyt og vi er stolte og glade for å få internasjonal anerkjennelse for den jobben som blir gjort av våre helter på hotellet. Våre ansatte er nøkkelen til suksess – de står på hver dag for å skape unike hotellopplevelser for våre gjester og det er deres personlighet som skinner og skaper den varme og hyggelige atmosfæren på hotellet. Vi leverer et moderne og urbant produkt i et historisk bygg, så her har vi unike rom med stor fokus på spesiell design og spennende utforming. Dette skal feires med de ansatte som i virkeligheten er våre hverdagshelter. De som skaper litt magi til oss alle hver eneste dag, sier Robert Holan, hotelldirektør ved Comfort Hotel Grand Central.