GRAND HOTEL OSLO KÅRET TIL NORGES BESTE SUITE- OG FORRETNINGSHOTELL

Grand Hotel Oslo ble nylig hedret med to priser under World Travel Awards. Årets prisutdeling for de europeiske prisvinnerne fant sted i St. Petersburg. Hotellet ble kåret til «Best Business Hotel» og vant prisen for «Best Suite» i Norge – for fjerde år på rad.

Grand Penthouse Terrace Suite ligger i hotellets toppetasje, med en privat takterrasse og panoramautsikt over Oslo, Det kongelige slott og Oslofjorden.

– Jeg er veldig stolt av hele teamet på Grand Hotel Oslo. Utmerkelsen er en flott anerkjennelse av deres daglig arbeid med å skape unike gjesteopplevelser på Grand. Vi vil også takke alle som stemte på oss, sier Fredrikke Næss, administrerende direktør ved Grand Hotel.

Grand Hotel har gjennomgått en betydelig renovering i løpet av de siste årene, bl.a. er hotellets resepsjon, lobbybaren Othilia, restauranten Palmen og takterrassebaren Eight Rooftop Bar fornyet.

World Travel Awards ble etablert i 1993. I 2017 utgjorde mer enn 500.000 individuelle stemmer fra forretnings- og fritidsreisende grunnlaget for prisutdelingen.

