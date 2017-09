Norsk Reiseliv gratulerer Bergen med et Sykkel-VM som vekker internasjonal oppmerksomhet. Mer enn 100.000 Bergensere og tilreisende sluttet i går opp om mennenes fellesstart og hyllet syklistene under avslutningen av arrangementet. Arrangementet ble gjennomført prikkfritt og har uten tvil vært med på å sette Bergen, Fjord Norge og Norge på kartet, sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

– Norsk Reiseliv er en uavhengig bransjeorganisasjon for reiselivet i Norge med de største reiselivsbedriftene og de viktigste destinasjons- og landsdelsselskapene som medlemmer. Våre medlemsbedrifter og deres partnere står for vel 95 prosent av den internasjonale reiselivsmarkedsføringen og det er helt klart at et arrangement som det Bergen og Sykkel-VM 2017 leverte den siste uken, er et meget godt bidrag i forhold til norsk turisme, sier Tuftin.

Norge som reisemål er kjent for en spektakulær og vakker natur med fjorder, fjell og vidde, skogområder, nordlys og midnattssol, men dette er ikke lenger nok for å vokse i en stadig tøffere internasjonal konkurranse. Skal Norge som reisemål styrke seg i forhold til verdiskaping og sysselsetting, må vi utvikle reiselivsproduktet til også å være attraktivt utenfor høysesong. Her kommer arrangementsturisme inn som et viktig element, sier Per-Arne Tuftin.

Det at Bergen og Norge leverer på et av verdens største arrangementer innen sommeridrett og bergenserne stiller opp og lager en fantastisk folkefest, hvor vi i god norsk ånd heier på alle, blir lagt merke til internasjonalt. Og når de virkelig store stjernene, som Tour de France- og Vuelte Espana-vinner Chris Froome og tre ganger verdensmester, Peter Sagan, berømmer det norske publikummet og folkefesten, er det uten tvil med på å skape interesse for Norge som reisemål.

Vi vet fra tidligere store arrangementer som OL på Lillehammer i 1994, Ski-VM i Trondheim i 1997 og i Oslo i 2011 og Skiskytter-VM i Oslo i 2016, at dette har innvirkning på turismen, ikke bare under arrangementet, men også i årene etter. Dette fordi nordmenn er eksperter på å lage folkefester ut av idrettsarrangementene, noe som skaper stor interesse hos dem som ser dette på TV. Samtidig vet vi fra tidligere arrangementer at dette må følges opp med ulike markedsaktiviteter for at interessen skal holde seg og for å utløse booking av Norge som reisemål og norske reiselivsprodukter også etter at arrangementet er avsluttet, sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Foto: Bergen Kommune, Bergen 2017, TOM GULBRANDSEN/TWINHOUSE