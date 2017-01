GRØNN GLITNE-KVEITE TIL LYON

Den bærekraftige Glitne-kveiten fra Sogn og Fjordane reiser nå til Lyon og Sirha-messen for å vise seg frem, messen ”rammer inn” det uoffisielle verdensmesterskapet for kokker, Bocuse d’Or, og tiltrekker seg matinteresserte fra hele verden.

Kveiten fra Sognefjorden er landets eneste kveiteoppdrett som er landbasert, allerede nå er det klart at restauranter og butikker i Frankrike er klare til å bruk Glitne-kveiten. Hele produksjonen foregår på land i lukket oppdrett. – Vi er veldig stolte over at denne flotte hellefisken er bærekraftig produsert, med tilnærmet ingen utslipp til natur. Vi møter kveiten og dens behov for at den skal trives best mulig. I andre enden sitter vi igjen med et produkt som holder eksepsjonelt høy kvalitet. ”Responsible Farming” blir viktigere og viktigere, og vi ønsker å være i forkant av denne økende trenden, sier Martine Vatne fra Glitne.

Med seg til Lyon har Glitne ikke bare hel fersk kveite, men fremfor alt et nytt røkt prestisjeprodukt, som serveres med en egen saus og wasabi-sesam frø, et smakskonsept utviklet av bergenskokken med aner i Sogn, Frode Alræk fra Søtt+Salt.

Det er i nært samarbeid med det franske markedsselskapet Saveurs de Norvège (Smaken av Norge, SdN) at Glitne-kveiten har bygget relasjoner i Frankrike. Nå skal de stå på den norske standen som SdN organiserer i Lyon, for å knytte kontakter mot flere markeder internasjonalt.

– Historien rundt Glitne-kveiten er ekte og svært viktig. At både bygg, drift og produksjon er tilpasset naturen, kveiten og dens historie, gjør at vi kan selge noe mer enn ”bare” fisk. Tilnærmet ingen utslipp samt minimale inngrep i lokalmiljøet, er også viktige fortrinn når vi skal selge, mener Martine Vatne fra Glitne.