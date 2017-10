HELENE HALLRE BLIR DIREKTØR FOR KJENT, DANSK KONFERANSEHOTELL

For ett år siden ble norske Helene Hallre (32) kåret til Norges tredje fremste ledertalent i E24s kåring Ledertalentene. Nå er hun ansatt som hotelldirektør ved Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus.

Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus har de siste 10 årene blitt kåret til det «Det beste hotellet i Danmark utenfor København” og har en perfekt beliggenhet ved siden av populære ARoS Kunstmuseum. I tillegg til førsteklasses beliggenhet, har hotellet 234 rom og suiter i moderne design, to spennende restauranter og et «Fitness World»-senter. Hotellet er det ideelle møtestedet med 33 møterom, i tillegg til Scandinavian Congress Center, med plass til 1600 deltakere.

– Vi er svært glade for at Helene skal lede vårt prisvinnende Aarhus-hotell. I tillegg til sterkt resultatfokus, er hun genuint opptatt av å skape de beste minnene for gjestene og utvikle sine team, noe som gjør henne til den perfekte hotelldirektør, sier Sonja Dive-Dahl, District Director Danmark & Island for Rezidor Hotel Group.

Helene begynte å jobbe i Rezidor Hotel Group allerede som 19-åring. Etter noen år i ulike lederstillinger ved Norges største hotell; Radisson Blu Plaza Hotel, gikk turen til ett av Københavns mest legendariske og kjente hoteller; designperlen Radisson Blu Royal Hotel. Etter kort tid ble hun forfremmet til hotellsjef, hvor hun har vært frem til i dag.

2016 var et minnerikt år for Helene. Foruten topplederjobben ble hun også kåret til det tredje beste ledertalentet i Norge av E24, som den eneste aktøren fra hotellbransjen på den prestisjefulle topplisten. Hun ble i tillegg kåret til en av toppkandidatene i kategorien «Årets drivkraft».

I jurybegrunnelsen beskrives Hallre som sterkt forretningsdrevet, med meget god forståelse for hva som driver gjesteopplevelser, effektiv drift og konkurransekraft på lengre sikt.

Helene ble tidlig kjent som en svært dyktig leder og allerede i 2012 vant hun prisen “Young leader of the year” ved Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo og i 2014 ble hun kåret til “Årets Unge Leder i Reisebransjen” av HSMAI og HRR.

Talentutvikling og team er viktigst

Helene Hallre mener hun blant annet kan takke Rezidors ulike lederutviklingsprogrammer, deriblant Mentor-Mentee programmet, for at hun har fått jobben hun har i dag. Som leder tror hun at hun drar nytte av å ha «gått gradene» i selskapet.

– Det å ha bred erfaring fra driften, i tillegg til god skolegang, internasjonale opphold og en rekke utviklingsprogrammer, har gitt mye verdifull kunnskap på veien. Samtidig er forståelsen, og det å kunne se ting fra de andre ansattes side, noe av det aller viktigste for meg som leder, forteller Helene.

Hun trekker frem teamfølelsen som noe av det beste med jobben.

– Følelsen av å komme inn og være i ett med hotellet og medarbeiderne, få til de gode relasjonene mellom avdelingene, og få lov til å følge gjestene i hele den opplevelsen de har, det er det mest givende, sier hun.