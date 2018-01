HOTEL BAKERIET STARTER ÅRET SOM BEST WESTERN PLUS

Fra 1. januar er sjarmerende Hotel Bakeriet i Trondheim medlem av Best Western Hotels & Resorts. Med oppgraderte fellesarealer og utvidelse med flere gjesterom igangsatt, entrer hotellet det nye året som Best Western Plus hotell. Hotel Bakeriet blir kjedens tredje hotell i Trondheimsområdet og det første Best Western Plus hotellet i regionen.

Hotel Bakeriet er et meget populært og hyggelig hotell, sentralt beliggende i Trondheim sentrum innen gangavstand til attraksjoner som Nidarosdomen, jernbanestasjonen, teateret, shopping og restauranter. Det er historisk sus over hotellet som tidligere har hatt lang bakgrunn som bakeri. Bygningen er fra midten av 1800-tallet, og den dag i dag opplever gjestene et unikt miljø med utstillinger og interiører fra hotellets rike historie. Hotellet har 109 hyggelige gjesterom, 2 konferanserom, lobbybar, treningsrom og restaurant.

– Vi har ønsket å styrke vår posisjon i Trondheim sentrum, og Hotel Bakeriet er perfekt for Best Western Hotels & Resorts med sin personlighet og unike historie å fortelle, sier Hege Ramm, Country Manager Norway. – Hotellet er meget attraktivt både for forretningsreisende og turister, og som Best Western Plus vil hotellet tilby en høy standard og et godt servicetilbud til gjestene.

– Etter å ha eid Hotel Bakeriet i noen år, ser vi nå veldig positivt på å skulle drifte hotellet selv som en del av Best Western familien, sier Francis Hay, eier av Hotel Bakeriet. – Vi er i full gang med å pusse opp hotellet og implementere konseptene som ligger i Best Western Plus. Vi gleder oss til å fortsette utviklingen av hotellet slik at vi får et moderne, innbydende og levende hotell midt i den historiske delen av Trondheim sentrum.