HOTEL NORGE INNTOK NEW YORK

Amerikanske turister strømmer til Bergen. I første halvår økte antallet amerikanske hotellovernattinger med 54 prosent. Det er en dobbelt så stor oppgang som i resten av landet. 29. juni 2018 åpner Hotel Norge by Scandic, og hotelldirektør Lise Solheim Haukedal har tatt turen over Atlanteren, som en del av hotellets lanseringskampanje.

Amerikanere som besøker Bergen ønsker seg mer enn komfort, god service og vakker natur. De vil ha et innblikk i den lokale kulturen og oppleve Norge sett gjennom nordmenns øyne.

Hotelldirektør Lise Solheim Haukedal ønsket å grave dypere i dette, for å skape et tilbud på Hotel Norge som matcher internasjonale turisters forventninger.

– Jeg ville reise til New York for å møte et viktig marked for Hotel Norge. Du må komme tett på kundene dine for å klare å levere det de vil ha. Når Hotel Norge åpner dørene 29. juni 2018 er min ambisjon at vi forstår og leverer på kundenes forventninger, enten de er fra Bergen eller New York. Vi ønsker derfor å kombinere en internasjonal atmosfære med mangfoldet som Bergen har å by på, og tror at det vil tiltrekke flere internasjonale turister og bidra til å sette Bergen ytterligere på kartet, sier hun.

Under besøket i New York prydet Hotel Norge-annonser Times Square.

– Det var et magisk øyeblikk da den første annonsen rullet over skjermene på selveste Times Square. Som en vaskeekte bergenser er det ingenting som gleder meg mer enn å få vist frem Bergen by og Hotel Norge by Scandic til resten av verden, sier Solheim Haukedal.