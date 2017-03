– HOTELLENE HAR GJORT EN FOR DÅRLIG JOBB DER OTA’ENE HAR GJORT DET BRA

Hotellbransjen har lenge klaget over at OTA’ene tar for høye provisjoner og at det er lite konkurranse mellom dem. Så snart en utfordrer begynner å få litt volum, blir den kjøpt opp av en av de store. – Hotellene har i mange år gjort en for dårlig jobb der OTA’ene har gjort det bra, sa Torgeir Silseth, konsernsjef Nordic Choice Hotels, på et frokostmøte i regi av HSMAI og Forum for Reiseliv torsdag.

Har nettreisebyråene fått for stor makt og hva har dette å si for hotellnæringen og for Norge som reisemål? Trenger vi nettreisebyråene for å konkurrere på det internasjonale markedet? Dette var noen av spørsmålene som ble debattert. Rundt 80 bransjefolk var møtt frem på Thon Hotel Opera for å høre Torgeir Silseth og de to andre i panelet; Svein Arild Steen-Mevold, adm. dir. Scandic Norge og Michael Heldre, Area Manager, Norway & Iceland, Booking.com.

Silseth: – Det er viktig at man forstår at OTA’ene driver business, de hotellene som kommer høyest opp er de som betaler mest og innordner seg “rate parity”-prinsippet. Hotellene har i mange år gjort en for dårlig jobb der OTA’ene har gjort det bra. OTA’ene har greid å få forbrukerne til å tro at de får hele bildet hos dem, at de får de laveste prisene og korrekt informasjon om tilbud i markedet. Når det står at et hotell er fullt, tror mange forbrukere det, mens sannheten er at hotellet er fullt når det gjelder de rommene som er tilgjengelige gjennom denne bookingkanalen. Der har OTA’ene gjort en strålende jobb, så får vi i hotellbransjen bli bedre på den jobben vi skal gjøre via egne nettsider.

Vi og andre har brukt store beløp og mange år på å etablere forskjellige hotellvaremerker, da virker det galt at OTA’er skal benytte disse varemerkene for å komme først på listen når noen søker på Google.

Globalt er det i praksis et duopol når det gjelder OTA’er, med Expedia og Priceline Group. Monopol eller duopol er aldri bra. Vi vil gjerne knytte oss til så mange som mulig, for den dagen det er 10, 15 eller 20 gode OTA’er innenfor hvert sitt segment, da vil også transaksjonskostnadene gå ned, fordi da blir det kamp om at vi skal legge ut rommene hos dem.

Heldre: – Det viktigste for god profilering på Booking.com er innhold, at hotellet har gode bilder og tilgjengelighet på sidene, her er ikke norske hoteller flinke nok. I tillegg er det viktig at det er et hotell gjestene ønsker å booke, at det selger bra. Hoteller som selger bra vil vi automatisk løfte, for der ser vi at det er mer å tjene. I tillegg har vi vår preferred-avtale med endel hoteller, som gir hoteller større synlighet. Booking.com er er bookingkanal, men vi er i første rekke en markedsføringskanal, vi markedsfører norske hoteller på 43 språk i hele verden.

Standardprovisjon i Norge er 15%. De siste 365 døgnene har vi solgt ca. 135.000 norske hotellrom bare til kinesere. 60% av bookingene kommer fra utlandet. På en vanlig dag i mars har vi rundt 10.000 bookinger på hoteller i Norge. Vi jobber stort sett med ferie-/fritidsmarkedet og stort sett individuelle reiser.

Gjestene vil ikke bli “eid” lenger, de vil selv bestemme hvor de skal booke. Vårt mål er å få hotellene til å bli bedre på prissetting. Når hotellene i Norge begynner å prissette seg på samme måte som flyselskapene gjør, da er vi kommet langt og da kommer vi kanskje alle til å tjene en euro mer per rom.

Steen-Mevold: – Hotellenes vei til å få en bedre balanse, er å jobbe knallhardt på å få kontroll iallfall på de nordiske bookingene. Her må vi bli dyktigere med egne nettsider, app’er, lojalitetsprogrammer etc, for de kundene som er tett på oss. Det er veldig viktig å ha eierskapet til gjesten, det så vi under streiken ifjor, der vi hadde problemer med å få tak i gjester som ikke hadde booket direkte hos oss, fordi flere OTA’er ikke ville gi kontaktinformasjoner. Det førte til at vi ikke fikk gitt beskjed og gjester kom til stengt hotell. Likevel er det oss som hotell gjesten holder ansvarlig.

For oss er det dyrere å få nordiske bookinger fra OTA’er, med bookinger fra markeder utenfor Norden er det annerledes, der trenger vi definitivt hjelp, det ville være svært dyrt å sette opp et apparat i et marked der vi ikke har fotfeste.

Scandic har et bedre forhold til OTA’ene idag enn for noen år siden, men det dreier seg jo om en kake som vi alle har lyst på så mye som mulig av. Jeg håper at det kommer flere aktører inn på OTA-siden, slik at det blir en reell konkuranse. Jeg blir bekymret når jeg ser det oppkjøpsmønsteret og den økonomiske muskelen disse selskapene representerer.

