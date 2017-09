HOTELLHØGSKOLEN ÅPNER SNART CAMPUSHOTELL

Nå nærmer det seg ferdigstillelse av campushotellet ved Norsk hotellhøgskole, noe som vil styrke skolen og gi studentene et etterlengtet praksistilbud. Hotellet skal stå ferdig i februar/mars 2018 og er en gave til UiS og til Stavanger by fra selskapet Smedvig. Hotellet får 59 rom og leiligheter, i tillegg til egnede fasiliteter for å avholde disputaser.

– Allerede for ti år siden hadde vi konkrete planer om et hotell. Både fra skolen og fra studentene har det vært et sterkt ønske om å få til dette, sier dosent Helge Jørgensen ved Norsk hotellhøgskole, som er prosjektleder for hotellet. Det dannes nå et eget AS for hotellet, der bl.a. de store bransjeaktørene er med.

– Dette skal være et lærende hotell. Vi har sett på campushoteller ved andre hotellhøyskoler, bl.a. Cornell og i Haag, men vår ambisjon er både å gjøre det litt annerledes og litt bedre. Hotellet skal trekkes inn i undervisningen, men driften skal ikke overlates til studentene. Det ansettes et antall fast ansatte avdelingsledere, og så skal studentene inn for å lære forskjellige jobber. Vi tar opp rundt 60 hotellstudenter hvert år, så vi ønsker at driften av eget hotell blir en del av den obligatoriske opplæringen. Hotellet blir en viktig del av undervisningen. NHS har nå også mulighet til å ta opp noen studenter som ikke har praksis fra tidligere. Det gjør at selv om studentene ikke har praktisk erfaring, vil de kunne gjennomføre teoretisk-praktiske opplæring under veiledning, slik at de kan møte næringens utfordringer med bedre kompetanse. Campushotellet skal drive næringsvirksomhet. Vi skal konkurrere på lik linje med andre hoteller og satser på at det blir økonomisk bærekraftig og at det vil føre midler tilbake til universitetet. Det skal tilby overnatting, bevertning, møterom, konferanser med profesjonell og upåklagelig service. Hotellet ønsker å etablere seg på tre stjerners standard, med mulighet for tilpasning av konsepter i løpet av årene, sier dosent Helge Jørgensen.

Martin Sagen ansatt som direktør

Byggingen startet i november i 2016, sentralt på campus Ullandhaug. Campushotellet skal huse UiS sine gjesteforelesere, gjesteforskere og andre besøkende fra inn- og utland. Rommene kan også leies ut til andre aktører ved ledig kapasitet.

Hotellets offisielle navn blir Ydalir Hotell. Ydalir var hjemstedet til den norrøne jakt- og vinterguden Ull, som man antar navnet Ullandhaug stammer fra.

Campushotellet er etablert som en stiftelse med tydelig definerte formål og vedtekter. Rammen for investeringen er satt til NOK 100 millioner og dekker kostnader til et ferdig leilighetshotell. Det blir et energieffektivt bygg med lave driftskostnader. Arkitekter er Lund & Slaatto.

Martin Sagen er ansatt som hotelldirektør ved Ydalir Hotell. Han er 32 år og kommer fra stillingen som hotelldirektør ved Comfort Hotel Stavanger.

