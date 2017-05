HURTIGRUTEN INVESTERER 200 MILLIONER PÅ SVALBARD

Hurtigruten skal bruke 200 millioner kroner på den største reiselivsinvesteringen på Svalbard noensinne – med kraftig utvidelse og oppgradering av hoteller, restauranter og naturbasert reiseliv. Reiseliv på Svalbard har nå gått forbi gruvedrift, målt i omsetning.

Gjennom datterselskapet Hurtigruten Svalbard, er Hurtigruten den største og eldste reiselivsbedriften på Svalbard. Nå vokser virksomheten ytterligere, med en omfattende investering i reiselivsaktivitet, restauranter og hoteller.

– Dette er den største reiselivsinvesteringen på Svalbard noensinne. For Hurtigruten er det en investering i fremtiden. Det vil ikke gi noen kortsiktig gevinst. Men den er med på å løfte kvaliteten og sikre en bærekraftig vekst i reiselivet på Svalbard, sier Hurtigrutens konsernsjef, Daniel Skjeldam.

– Hurtigrutens satsing vil også sørge for lokal verdiskaping, lokale arbeidsplasser og fortsatt norsk aktivitet på Svalbard. Samtidig er vi med på å bevare verdifull polarkompetanse som Norge har bygget opp gjennom generasjoner, sier Skjeldam.

Hurtigruten Svalbards nye storsatsing omfatter blant annet:

Radisson Blu Polar Hotel: Verdens nordligste fullservicehotell blir kraftig utvidet og oppgradert med to nye bygninger. I tillegg til opp mot 100 nye rom og suiter, nytt konferansesenter og nye bar- og loungeområder, skal også restauranten og fellesområdene totalrenoveres.

Funken Lodge: Hotellet som i dag heter Spitsbergen Hotel (også kjent som Funken), skal gjennom den største oppgraderingen i hotellets historie. Våren 2018 gjenoppstår det som Funken Lodge, med helt nye rom, og nye fellesområder som inkluderer bar- og loungeområder, ny resepsjon og en nyoppusset Funktionærmessen restaurant.

– Dette er et stykke Svalbard-historie som endelig får den drakten det fortjener. Funken Lodge skal fortsatt ha Svalbards beste restaurant. Nå blir det også Svalbards beste hotell, sier Skjeldam.

Ing. G. Paulsen: Snøskuter-utleie- og polarutstyrsbutikken – oppkalt etter mannen som importerte Svalbards første snøskuter i 1961 – skal gjennom en omfattende utvidelse og ombygging. Når anlegget står ferdig, blir det et moderne opplevelsessenter for Hurtigruten Svalbards utfluktsgjester.

– Denne satsingen blir et løft for hele reiselivet på Svalbard, og er viktig for hele Svalbard-samfunnet. Det er dette Svalbard skal leve av fremover, sier Knut Harald Holst-Hansen, administrerende direktør i Hurtigruten Svalbard.

– Da Hurtigrutens grunnlegger Richard With startet ekspedisjonscruise til Svalbard i 1896, skapte han grunnlaget for snart 125 år med ekspedisjonsturisme for Hurtigruten. Potensialet for en fornuftig og bærekraftig vekst på Svalbard er fortsatt stort. Men det må skje innenfor bærekraftige rammer, sier Holst-Hansen.

Hurtigruten Svalbard AS er Svalbards eldste og største reiselivsbedrift og turoperatør, og het tidligere Spitsbergen Travel.

Konsernet er heleid av Hurtigruten AS, har rundt 200 ansatte og en årsomsetning som i 2017 er forventet å nå 300 millioner kroner.

Hurtigruten Svalbard AS eier og drifter Radisson Blu Polar Hotel, Spitsbergen Hotel (Funken), Coal Miners’ Cabins, samt restauranter og barer på de tre stedene.

Selskapet eier og driver også outdoorbutikken Longyear78 og Ing. G. Paulsen (IGP), som er en handelsbedrift og leverandør av snøscootere, båt og tilhørende utstyr.

Hurtigruten Svalbard driver også et bredt spekter av turopplegg på Svalbard, fra dagsaktiviteter til ekspedisjonsaktige utflukter i mindre grupper – både sommer og vinter.

Bilde: Slik kommer restauranten på Radisson Blu Polar Hotel, verdens nordligste fullservicehotell, til å se ut etter oppgraderingen. Foto: Hurtigruten Svalbard