IKKE 1 MILLION TURISTER PÅ BESØK I LOFOTEN

– Påstandene om at rundt én million sommerturister gjester Lofoten har vært mange og lagt grunnlaget for en heftig debatt om turistskatt og tiltak det siste drøye året. Statistikk og beregninger tyder på et langt lavere turisttall. Også de som angivelig står bak påstandene om milliontilstrømningen hevder seg misforstått og mener tallet er langt lavere. Det synes dermed å være ubestridt grunn til å fastslå at påstanden om rundt en million turister gjester Lofoten i året er helt feil, skriver faktasjekk-nettstedet Faktisk.no.

Faktisk.no har kontaktet reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten. Hun hevder mediene konsekvent har sitert henne feil. Hun sier:

– Nei, nei, vi har ingen dekning for å si at én million turister besøker Lofoten. Det jeg har sagt er mellom 800.000 og én million gjestedager. Altså ikke en gang gjestedøgn. Det jo en veldig stor forskjell. Men så gjør media en slumsete jobb og siterer meg på én million turister. Det blir helt feil, og er veldig beklagelig.

Selv om Dreyer gjentatte ganger gjennom to år er blitt sitert på at det har kommet rundt en million turister til Lofoten de siste somrene, mener hun altså at dette er helt feil. Hun forteller at Destinasjon Lofoten har tatt utgangspunkt i tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at det i fjor var 445.000 «gjestedøgn» i Lofoten.

Dette er tall på den kommersielle overnattingstrafikken i et område, men sier ingenting om antallet gjester som overnatter, bare antallet overnattinger.

Statistikken fanger ikke opp privat overnatting, utleie med Airbnb og steder med mindre enn ti sengeplasser. Dreyer forklarer at heller ikke Destinasjon Lofoten har tall på dette, men mener privat utleie har økt, spesielt via Airbnb. I tillegg peker hun på alle de såkalte dagsturistene.

Det er derfor Dreyer velger begrepet gjestedager istedenfor gjestedøgn, fordi det også kommer turister som besøker Lofoten uten å overnatte der. For eksempel turister som kommer innom med Hurtigruten eller cruiseskip, eller kommer på dagstur med busser fra Harstad eller Sortland.

Foto: VisitNorway.no