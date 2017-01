JAMIE OLIVER TIL AKER BRYGGE

Jamie Oliver og Dilla Holding skal etablere den verdenskjente merkevaren Jamie’s Italian i Norge, første restaurant åpnes sommeren 2017. Restauranten skal ta over lokalene til Jacob Aall og puben Ferryman, midt på Aker Brygge, med plass til rundt 170 personer inne og 180 utendørs.

– Jeg synes det er veldig spennende at vi nå skal åpne Jamie’s Italian i Oslo, midt i hjertet av kosmopolitiske Aker Brygge. Dette er en levende del av byen og jeg ser frem til å ta vår rustikke, familiemessige tilnærming til italiensk mat, for å blande dette med gode smaker fra lokale, norske matvareleverandører, sier Jamie Oliver.

Samtlige Jamie’s Italian-restauranter rundt om i verden er bygget på Jamies grunnverdier – tilgjengelige, folkelige og familievennlige restauranter, som serverer god mat med bærekraftige og lokale produkter. Jamie er fremdeles svært involvert i Jamie’s Italian, fra design og uttrykk, til å utvikle retter for menyen. Restauranten på Aker Brygge vil dele lidenskapen for rustikke, hjemmelagde retter, der blant annet all pasta lages fersk hver morgen.

Dilla Holding har sikret seg de eksklusive rettighetene til å åpne alle Jamie’s Italian-restauranter i Norge, med unntak av flyplasser. Dette vil bli selskapets største satsningsområde i tiden fremover, og er forventet å bli en stor suksess.

– Vi kjenner det norske markedet, og nordmenn har alltid hatt en forkjærlighet for italiensk mat. Med en bred kundegruppe, varierende fra tenåringer, familier til bedrifter, forventer vi at åpningen på Aker Brygge blir den første av mange Jamie’s Italian-restauranter i landet, sier Daljinder Kahlon, administrerende direktør i Dilla Holding. Selskapet eier og driver i dag 14 restauranter rundt om i Norge, deriblant kritikerroste Hanami, Cargo og Jacob Aall.

Aker Brygge har, etter ferdigstilt ombygging i 2014, hatt en solid vekst for sine restauranter og butikker. I 2016 var omsetningsveksten på hele 12%, som resultat av økning i besøkstall og styrket konvertering. – Som en del av videreutviklingen jobber vi aktivt med konseptutvikling bak grunntanken om at Aker Brygge skal være en attraktiv bydel i Oslo med en internasjonal touch, sier Tore Heldrup Rasmussen, kommersiell direktør i Norwegian Property ASA. – Det å attrahere nye restauranter og butikker, er en viktig del av videreutviklingen. Vi ser frem til åpningen av den nye Jamie`s Italian-restauranten, som vi mener blir et spennende tilskudd, sammen med Hakkasan og andre nye serveringskonsepter som kommer i 2017, sier Rasmussen