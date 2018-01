JARLE MOEN – “ÅRETS HOTELIER”

THE THIEFs hotelldirektør, Jarle Moen, ble kåret til “Årets Hotelier 2017” under reiselivsbransjens årlige prisutdeling, HSMAI-prisene, på Scandic Fornebu onsdag kveld. “Årets Hotelier” er et samarbeid mellom HSMAI og Cornell Hotel Society Norway Chapter.

– Jeg er utrolig takknemlig for denne prisen, og jeg vil dele den med alle kollegaene mine på THE THIEF. Det er et privilegium å lede et lag som hver dag går på jobb for å levere gjesteopplevelser i verdensklasse, sier hotelldirektør Jarle Moen.

I sin begrunnelse skriver juryen bl.a.: “Jarle Moen har vært en effektiv hotelleder gjennom en årrekke. Han har stor kunnskap om bransjen, enten det gjelder den daglige driften, eller mer omfattende snuoperasjoner. I mange år har Jarle vært en trofast og høyt skattet medarbeider i Nordic Choice. Han har fått mange utfordringer, som han har løst til eiernes store tilfredshet”.

– Jarle fornyer og forbedrer bransjen, til stor inspirasjon for alle oss som er en del av den. Som leder er han en mester i å bygge gode team og få folk til å prestere sammen. Han har allerede oppnådd mer enn de fleste gjør i løpet av en karriere, men overgår likevel seg selv år etter år, sa juryleder Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Norge.

Petter A. Stordalen, eier av Nordic Choice Hotels, er stolt over at en av hans ledere stakk av med årets gjeveste pris.

– Siden vi ansatte Jarle i 2006 har han vært en sentral profil og ledestjerne i Nordic Hotels & Resorts. Han har ledet snuoperasjoner, bygd opp og lansert prestisjeprosjekter og de siste årene plassert THE THIEF på kartet som et at verdens beste hoteller. Jarle er en av de beste lederne vi har, og denne prisen er så velfortjent som den kan bli, sier Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Hotels & Resorts

THE THIEF har oppnådd svært gode resultater og opplevd prisdryss under Moens ledelse. I desember ble de listet på reiselivsmagasinet Condé Nast Travelers Gold List for tredje år på rad, og i fjor mottok Moen og hans team Condé Nast Readers’ Choice Awards #1 Hotel in Northern Europe, HSMAI Veiviseren 2016 og Grand Travel Awards Hotel of the Year.

Som vinner av “Årets Hotelier” får Moen mulighet til å delta på Cornell’s General Managers Program (GMP) ved prestisjefylte Cornell School of Hotel Administration i New York.

Foto: Camilla Bergan