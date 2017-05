KOKKEFAGET STYRKES GJENNOM NYTT SAMARBEID

Bocuse d’Or Norge (BOC) og Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) etablerer samarbeid om kokkekonkurranser i Norge. Målet er å styrke kokkefaget og bidra til enda sterkere norske resultater i nordiske og internasjonale konkurranser.

NKL arrangerer Norgesmesterskap i Kokkekunst (NM), mens BOC organiserer Årets kokk. Det nye samarbeidet innebærer at vinneren fra og med NM i 2018, automatisk får en plass i kandidatgruppen til Årets kokk året etter. Sølvvinneren i Årets kokk 2019, vil representere Norge i Nordisk Mesterskap påfølgende år. Vinneren av Årets kokk blir, som tidligere, Norges kandidat i Bocuse d’Or. Norske Bocuse-kokker skal også delta i juryen i NM.

– Årets kokk har i mange år tiltrukket seg de beste kokkene Norge kan by på, fordi en pallplass i Lyon har vært en stor drøm for mange. At Årets kokk og NM knyttes sterkere til hverandre, vil sikre et faglig høyt nivå i begge konkurransene og det vil igjen komme både konkurransekokkene og faget til gode, sier Bent Stiansen, styreleder i Akademiet i Bocuse d’Or Norge.

Til nå har NKL arrangert Norgesmesterskap årlig, mens BOC har organisert Årets kokk annethvert år. Dermed har det annethvert år blitt arrangert to nasjonale kokkekonkurranser, og det har gjort at mange kokker har måttet velge bort deltagelse i en av dem. Med det nye samarbeidet kommer konkurransene heretter til å bli arrangert hvert sitt år, noe som bidrar til at BOC og NKL sammen, løfter frem de beste norske kokkene i Norge og internasjonalt. I tillegg åpner avtalen for flere spennende muligheter for arrangører og kokker.

– I mange år har BOC bevist at de representerer elitesjiktet i Norge og internasjonalt. Denne avtalen knytter norske konkurranser sammen på en god måte, fra lærling- og breddekonkurranser, til elite. Samtidig øker vi nivået på vårt eget NM, og får med det to sterke plattformer for utvikling av norske kokker. For faget er dette åpenbart en god avtale, og jeg er glad for at vi endelig er i mål med den, sier Helge Johansen, president i NKL.

NKL:

NKL er en medlemsorganisasjon som jobber for kokkefaget og fagopplæring gjennom 22 lokale laug i Norge. I tillegg til at NKL er eier av NM, er De Norske Kokkelandslagene, som konkurrerer i OL og VM i kokkekunst, også lagt under NKL.

Bocuse d’Or Norge:

Stiftelsen Bocuse d’Or Norge er «norske mesterkokkers olympiatopp», og organiserer det nasjonale uttaket «Årets kokk» og det norske teamets deltakelse i Bocuse d’Or Europa og verdensfinalen i Bocuse d’Or. Stiftelsen har ikke kommersielle mål, og er sponsorfinansiert.

Bocuse-Akademiet er foreningen av norske Bocuse-kokker, de 12 mesterkokkene som til nå har konkurrert i verdensfinalen i Lyon. Bocuse-Akademiet velger blant annet ut kandidater til «Årets kokk» og legger retningen for Bocuse d’Or Norge.

Foto: Bocuse d’Or Norge