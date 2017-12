KONKRETE PLANER FOR TO STORE FLYPLASSHOTELLER

Host Hoteleiendom , eiendomsselskapet i Flying Elephant, eier idag 17 hoteller, fire av disse i Norge: Grims Grenka og First Hotel Millennium i Oslo, First Hotel Breiseth i Lillehammer og First Hotel Marin i Ålesund. De har 12 hoteller i Sverige og ett i Danmark.

I tillegg har Host også en utviklingstomt på Jessheim ved Oslo Lufthavn, der det er planer for et stort hotell med 500 rom. Alt er regulert og klart til å ta første spadestikk. Host har også en utviklingstomt på Arlanda Lufthavn utenfor Stockholm.

Host opplyser at gjelden i selskapet er blitt sterkt nedbetalt i de senere år, gjeldsgraden er nå mellom 35 og 40 prosent av verdien på eiendommene. De har dermed stort potensial for opplåning til nye prosjekter.

– Generelt sett er det jo de største byene i de landene vi er representert som er mest interessante for nyetableringer. I tillegg kan trafikknutepunkter utenfor bykjernen også være interessante, vi ønsker ikke å låse oss til spesifikke geografiske områder. Dog er det ingen hemmelighet at det må være litt størrelse på hotellprosjektene for å få oss med på laget, sier kommersiell direktør Tom Espen Eide i Host Hoteleiendom.

– Per dags dato drives alle hotellene vi eier av Tribe Hotels, men konsernstrukturen muliggjør også andre drivere. Det er det samme som med Tribe Hotels; selskapet kan drifte hoteller utenfor First-porteføljen, selv om de per i dag ikke gjør det.

Vi har to byggeklare eiendommer; én ved Gardermoen og én ved Arlanda. Her har vi kommet langt i prosessene og har tegninger for forholdsvis store hoteller. Enn så lenge er dette planene våre den kommende tiden, uten at jeg vil utelukke andre prosjekter, sier kommersiell direktør Tom Espen Eide i Host Hoteleiendom.

Bilde: Designhotellet Grims Grenka i Kvadraturen i Oslo, et av fire norske hoteller eid av Host Hoteleiendom.

