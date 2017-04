LOCAL EAT AWARD SKAL LØFTE GRØNNE GRÜNDERE

Nordic Choice Hotels, EAT, Företagarna og NHO setter nå igang Local EAT Award, for å finne og løfte gründere med smarte og grønne mat-ideer.

– Innovasjon handler om kreativitet, å utfordre etablerte sannheter og se nye sammenhenger og synergier. Matbransjen er full av ambisiøse sjeler som ligger utrolig langt fremme når det kommer til å tenke miljø og bærekraft. Vi vil ikke at avstanden til Oslo skal avgjøre hvorvidt de beste, grønneste løsningene kommer frem i lyset. Nettopp derfor har vi Local EAT Award, sier Petter Stordalen, eier av Nordic Choice Hotels.

Local EAT Award arrangeres av Nordic Choice Hotels-kjeden Quality Hotel, EAT, NHO (i Norge) og Företagerna (i Sverige), og målet er å finne nytenkende mat-ideer som kan bidra til å løse fremtidens klima- og helseproblemer. Det kåres én nasjonal vinner i Norge og én i Sverige, og disse reiser til EAT Stockholm Food Forum i juni for å konkurrere om førsteplassen.

På EAT Stockholm Food Forum får den nasjonale vinneren muligheten til å treffe og knytte kontakt med nøkkelpersoner i matbransjen. I tillegg vil de nasjonale vinnerne for Norge og Sverige konkurrere om premien på 100.000 kroner og et mentormøte med Petter Stordalen.

– Local EAT Award ble lansert for fire år siden fordi vi mener at innovasjon i matsystemet kan bidra til å løse noen av vår tids største utfordringer. Tidligere vinnere har presentert løsninger som spenner fra nye matprodukter, til teknologi for matsikkerhet og systemer for å minske matsvinn. Små aktører har store ideer som kan spille en vesentlig rolle i å forme fremtidens matsystem, derfor gleder vi oss til å motta mange spennende søknader til årets Local EAT Award, sier Gunhild Stordalen, President i EAT Initiative.

Qualifare Consulting vant Local EAT Award 2016. Her med Torgeir Silseth, adm dir i Nordic Choice Hotels. Bak: Cathrine Dehli, Director of Sustainability i Nordic Choice Hotels.