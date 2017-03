MANGE NYE RESTAURANTER ÅPNER NÅ PÅ OSL – ØNSKER Å VÆRE I EUROPATOPPEN

Det er kun en måned igjen til den offisielle åpningen av nye Oslo lufthavn, men allerede nå kan reisende glede seg over flere nye restaurant- og butikkåpninger.

1.november åpnet Jamie Oliver sin første Deli i verden, da «Jamie’s Deli» ble introdusert på Norges hovedflyplass. Nå åpner han sin langt mer kjente restaurantkjede Jamie’s Italian. Dette er en raskt voksende restaurantkjede, som serverer tradisjonelle og moderne retter fra det italienske kjøkken.

Denne uken åpner også Bølgen & Moi Food Garage og TGI Fridays. Hos Bølgen & Moi Food Garage får du uventende og velsmakende matopplevelser. Blant signaturrettene er Mamma Moi’s komper med kålrot og saltet lam og Trond Moi’s klassiske fiskesuppe.

TGI Fridays serverer autentisk amerikansk mat og drikke på over 900 restauranter i hele verden.

Northland har åpnet sin annen restaurant på Oslo lufthavn, de tilbyr bl.a. surdeigsbaguetter med egenkomponert pesto, aioli eller spread. Utvalget av smaker er både stort og spennende og før de åpnet på OSL, testet de over 250 forskjellige brødtyper, for å sikre høyest mulig kvalitet.

– Det er gledelig å endelig kunne åpne alle disse flotte restaurantene. Vi ønsker å gi et mat- og shoppingtilbud i Europatoppen og disse åpningene er med på å bidra til at vi kommer dit. Jeg er helt sikker på at både Jamie’s Italian, Bølgen & Moi Food Garage, Northland og TGI Fridays tar oss ett skritt nærmere, sier lufthavndirektør, Øyvind Hasaas.

– Neste uke og frem mot den offisielle åpningen, åpner det enda flere serveringssteder og butikker, til glede for alle som skal ut og reise. Det er fortsatt en del bygging som gjenstår før alt er åpnet, men vi takker alle reisende for tålmodigheten og lover at vi gjør alt vi kan for å åpne så raskt som mulig, avslutter Øyvind Hasaas.

Bilde:

Jamie’s Italian på OSL åpnet mandag for alle som reiser til utlandet.

(Foto: Avinor Oslo lufthavn)