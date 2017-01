MARRIOTT MED KONTRAKTER FOR 136.000 NYE ROM

Marriott International åpnet 55.000 nye rom i 2016, i tillegg fikk de 381.000 rom gjennom oppkjøpet av Starwood.

Det sammenslåtte selskapet signerte 880 nye hotellkontrakter med ialt over 136.000 rom, det dreide seg om langtids managementkontrakter og franchiseavtaler. I 2016 åpnet de tilsammen også over 400 nye hoteller med over 68.000 rom verden over. Marriott driver, eller har franchisekontrakter med, over 6000 hoteller med nesten 1,2 millioner rom per idag.

– 2016 går inn i historien som et usedvanlig år i Marriotts historie. Vi avsluttet oppkjøpet av Starwood og leverte rekordvekst. Det vi har oppnådd dette året posisjonerer Marriott for fortsatt suksess og skaper større muligheter for våre gjester, forbindelser, utbyggingspartnere, aksjonærer og lokalsamfunnene der vi arbeider, sier Arne Sorenson (bildet), Marriotts president og CEO.