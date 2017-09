MATCHER KVALITETSSØKENDE TURISTER OG FREMRAGENDE, NORSKE REISELIVSOPPLEVELSER

Up Norway er et nytt reiselivskonsept som vil matche kvalitetssøkende turister og fremragende norske reiselivsopplevelser.

– Det er så mange bra opplevelser i Norge, ofte er den eneste grunnen til at de ikke blir solgt, at de ikke er godt nok markedsført, sier gründeren Torunn Tronsvang (bildet), som står bak denne friske reiselivssatsingen.

Hvilke kunder har dere?

– Målgruppen er internasjonale, individuelle reisende. Vi vil skreddersy reiseoppleggene, men satser også på å digitalisere skreddersømmen. En rundreise på ti dager kan involvere et stort antall leverandører, som det er en stor og tidskrevende jobb å fakturere og inngå avtaler med. Vi søker å ta ibruk digitale verktøy på en ny måte i dette arbeidet.

Så langt har vi hatt i underkant av tyve forskjellige nasjonaliteter som kunder. Flere fra Singapore, USA, Norge og fra andre europeiske land. Frem til nå er dette trafikk som er kommet fordi de har funnet oss på nettet, eller fått oss anbefalt. Mange av utlendingene synes Norge er svært eksotisk og har mange spørsmål i forkant.

Hva er de mest populære oppleggene dere har?

– Det er mest av rundturer i egen leiebil med overnatting, bespisning og program underveis. Kundene har hele programmet i en app på mobilen, ingen løse vouchere. De kan kommunisere med den som har lagt opp programmet på chat, når som helst.

Vi får jo mest forespørsler om de destinasjonene som alle andre får; fjordene, Flåm, Trolltunga, Oslo, Bergen, etc., fordi dette er de stedene som er markedsført best. At man kan ta rundturen over fjellet mellom Oslo og Bergen, med leiebil en vei og tog den andre, er en fantastisk opplevelse for de fleste. Men vi prøver også å anbefale andre områder, som Møre og Romsdal med Raumabanen og Atlanterhavsveien. I Nord-Norge har vi hatt forskjellige opplegg som både har involvert selfdrive og sykkel. Noen kunder kom med privatfly til Tromsø og syklet til Sommarøy, yttersiden av Senja og ned til Lofoten. Nylig var jeg i Kongsfjord og har stor tro på at mange vil sette pris på å oppleve Varanger. Her er det spektakulær natur og ikke så mange turister.

Mange vil oppleve midnattsolen og nordlyset, noen spør til og med om de kan se begge deler på samme tur!

Hva er planene fremover?

– Nå har vi kapital, flere ansatte og kunnskapsrike rådgivere, det skjer mye rundt oss og det er gøy. Vi har planer om å øke volum kraftig fremover, men likevel holde fast på høy kvalitet. Det skal også bli enklere for kundene å booke reiser hos oss.

Vi har to grupper kunder, de som reiser og våre leverandører. Vi kartlegger hvem gjestene er for å matche disse mot de riktige reiselivstilbudene, på en måte som en datingtjeneste. Vi vil prøve å sende hotellene gjester som passer for deres produkt. Det er så mange bra opplevelser i Norge, den eneste grunnen til at de ikke blir solgt er at de ikke er godt nok markedsført. Vi hører gjerne fra tilbydere som har kvalitetsprodukter å selge.

Les hele artikkelen i HRR nr.5