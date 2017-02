MICHELINSTJERNE NUMMER TO TIL STAVANGER

Sushirestauranten Sabi Omakase i Stavanger er blitt tildelt én stjerne i 2017-utgaven av Michelin Nordic Guide.

Etter bare ett og et halvt års drift er det lykkes denne lille sushirestauranten i Pedersgata, som kun har plass til 10 gjester, å løfte seg til internasjonal stjerneklasse. Sabi Omakase drives av Roger Asakil Joya, opprinnelig fra Filippinene. Restauranten er en del av kjeden Sabi Sushi, Norges største sushikjede, med totalt rundt 100 kokker, som eies av gründer Njål Gaute Solland.

Sabi Omakase bruker de beste norske råvarene som er å få tak i og kombinerer disse med japansk sushikunst. Her tenker de også utradisjonelt og prøver gjerne nye og spennende smaker, f.eks. kveite.

Maaemo i Oslo beholder sine tre stjerner som de fikk i 2016, det er en fantastisk prestasjon å levere konstant på et så høyt nivå. Det betyr også at Bent Stiansens velrenommerte Statholdergaarden, kan feire tyve års jubileum som stjernerestaurant. Kontrast i Oslo, som fikk sin stjerne ifjor, beholder denne.

Mange forventet at Bergen skulle få sin første stjerne i 2017-guiden, det skjedde ikke, men det bør iallfall skje neste år. Derimot seiler Stavanger nå opp som en enda mer interessant restaurantby, siden Sven Erik Renaas Re-Naa beholder sin stjerne, i tillegg til Sabi Omakase. Men at Norge kun har syv Michelinstjerner fordelt på fem restauranter i to byer, gir ikke et fullstendig bilde av standarden på norsk gastronomi i 2017.

NHO Reiseliv gratulerer

– Gratulerer så mye med Michelin-stjernen til vårt medlem Sabi Omakase. Stor stas og svært positivt for både Stavanger og Norge som reisedestinasjon, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Om Statholdergaarden, som for 20. gang fikk en stjerne i den prestisjefulle guiden:

– Bent Stiansen er kokkebransjens «grand old man», som alltid leverer kvalitet. Han er en ener i å utdanne de beste lærlingene, utrolig hyggelig mot kundene, og han er engasjert i å bringe god mat til folket gjennom dagligvarekampanjer. I tillegg er Stiansen engasjert i Bocuse d’Or, for å fremme nye talenter til verdenstoppen. Stjerner kommer og går, Bent Stiansen består, sier Krohn Devold.

Norge Michelinstjerner 2017

Maaemo (Oslo) – 3 stjerner

Statholdergaarden (Oslo) – 1 stjerne

Kontrast (Oslo) – 1 stjerne

RE-NAA (Stavanger) – 1 stjerne

Sabi Omakase (Stavanger) – 1 stjerne (NY)