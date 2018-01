MOBILNØKLER LÅSTE OPP OVER 2000 NORDIC CHOICE-HOTELLDØRER PÅ “VINTERKONFERANSEN”

I forbindelse med Nordic Choice Hotels‘ “Vinterkonferansen” i Stockholm nylig, benyttet over 2000 gjester mobilnøkler på selskapets Stockholms-hoteller – dermed satte de verdensrekord. Aldri før har flere gjester sjekket inn og låst opp hotelldøren med mobiltelefonen på én dag.

– Dette er et teknologisk kjempesprang for hotellbransjen. Vi, og mange andre, har prøvd oss på mobile nøkler før, men da var hverken gjestene, teknologien eller vi klare. Dette er bare et første av mange skritt vi skal ta for å utnytte teknologi til å ta gjesteopplevelsen i vår bransje til et nytt nivå. Nå gleder vi oss stort til å rulle ut flere nyvinninger i året som kommer, sier Lisa Farrar, Chief Digital Officer i Nordic Choice Hotels.

Nordic Choice Hotels’ app er blitt lastet ned av over 140.000 hotellgjester, og er i dag den hotellappen i Norden med flest brukere og mest funksjonalitet. Blant disse er innsjekk, chat, rombooking, digitale aviser, oversikt over kundeklubbpoeng, og i løpet av 2018 skal altså de fleste hotellene på de største destinasjonene ta i bruk mobile nøkler.

Teknologi som verktøy

Med mobile nøkler og innsjekk, vil hotellene kunne bruke mer tid på gjesten. Samtidig får de bedre tid til å hjelpe alle som vil sjekke inn personlig, og man kutter ned på kø i presstider.Resepsjonisten kan se opp fra skjermen, fortelle om hva som skjer på destinasjonen, reservere bord på restauranter, servere en kopp kaffe og ellers bry seg om og ta vare på gjestene.

– Samtidig er det viktig å huske på at teknologien er et verktøy. Resepsjonen har kanskje aldri vært mindre viktig for å kunne sjekke inn, men aldri har menneskene bak resepsjonsdisken vært mer viktige, sier Petter A. Stordalen, grunnlegger av Nordic Choice Hotels.

Slik fungerer det! https://www.youtube.com/watch?v=rkNX9bYqHR0