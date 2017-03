NCL INKLUDERER DRIKKEVARER OG TIPS I PRISEN

Nordmenn liker cruiseferie, i forhold til folketallet er vi vel det landet som har flest cruisepassasjerer årlig. Vel halvparten av det skandinaviske cruisemarkedet består av norske passasjerer. For å gjøre det enda enklere, og mer oversiktlig, å velge cruise, tilbyr Norwegian Cruise Line (NCL) nå et all-inclusive konsept på det norske og nordiske marked.

NCL var først ute med “Freestyle dining”, som i praksis gjorde slutt på faste bordsetninger, men lar passasjerene få velge fritt når og hvor de ønsker å spise. På et vanlig NCL skip betyr det at de kan velge mellom nesten 30 forskjellige spisesteder. Nå tar de enda et skritt for å forandre cruiseopplevelsen, og innfører all-inclusive konseptet også i cruisemarkedet.

Fra 3. april tilbys passasjerene enda flere elementer inkludert i grunnprisen for cruiset, etter modell fra all-inclusive feriesteder på land, som f.eks. Club Méditerranée.

Premium All Inclusive inkluderer bl.a.:

– Et variert utvalg drikkevarer, både med og uten alkohol, i barer, lounger, restauranter når som helst under cruiset. Fra brennevin, øl, vin, cocktails, softdrinks og juice.

– Ubegrenset mengde juice, vann og softdrinks for barn og tenåringer.

– Lavazza kaffespesialiteter i forbindelse med måltider

– Alle serviceavgifter og tips inkludert

– Underholdning, inkludert Broadway-shows

– Norwegian har lenge vært en innovatør i cruisebransjen og lanseringen av Premium All Inclusive tar vår avslappende cruisestil til et nytt nivå. En betydelig mengde av det vi før kalte “extras” er nå inkludert i prisen, bl.a. et stort utvalg drikkevarer, samt serviceavgifter og tips. Jeg er overbevist om at våre norske gjester vil ta godt imot Premium All Inclusive, sier Christian Boell, NCLs adm. dir. for Europa, Midtøsten og Afrika.

– Lanseringen av Premium All Inclusive er en game-changer for cruisemarkedet innen store skip, og tilbyr et stort antall muligheter for våre gode partnere i reisebransjen. Vi har med dette gitt dem et kraftig salgsverktøy, for å hjelpe til med å overbevise kunder som så langt kanskje ikke har vurdert cruise som ferieform, sier Jürgen Stille, NCLs Senior Director Business Development Continental Europe.